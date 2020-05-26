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Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

О том, что Зиявудин Магомедов болен COVID-19, стало известно несколько дней назад, вместе с ним в СИЗО заболели еще несколько человек. В общественной наблюдательной комиссии говорили, что заболевание проходит в легкой форме
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».

«По нашим данным, — мы пока не видели никакого документа, — он госпитализирован. Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — сказал Гофштейн.

По его словам, защита бизнесмена пыталась встретиться с врачами и передать ему лекарства, но сотрудники ФСИН такой возможности не предоставили. «Мы будем добиваться изменения ему меры пресечения», — заявил Гофштейн.

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Общество
Зиявудин Магомедов

22 мая адвокат Виктория Цилюрик сообщила РБК, что Магомедов в СИЗО заразился коронавирусом, эту информацию подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она говорила, что заболевание у него проходит в легкой форме.

ФСИН через несколько дней сообщила, что в «Лефортово» было выявлено три случая подозрения на COVID-19. По словам Меркачевой, помимо Магомедова заболели фигуранты дела о хищениях при реконструкции резиденции президента в «Ново-Огарево» Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы в 2018 году по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании, о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Братьев также обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Теги: Зиявудин Магомедов, «Лефортово», СИЗО, коронавирус, «Матросская тишина»
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