Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

О том, что Зиявудин Магомедов болен COVID-19, стало известно несколько дней назад, вместе с ним в СИЗО заболели еще несколько человек. В общественной наблюдательной комиссии говорили, что заболевание проходит в легкой форме

Зиявудин Магомедов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».

«По нашим данным, — мы пока не видели никакого документа, — он госпитализирован. Никакими данными о его состоянии мы не располагаем, потому что им вольно или невольно придается характер военной тайны», — сказал Гофштейн.

По его словам, защита бизнесмена пыталась встретиться с врачами и передать ему лекарства, но сотрудники ФСИН такой возможности не предоставили. «Мы будем добиваться изменения ему меры пресечения», — заявил Гофштейн.

22 мая адвокат Виктория Цилюрик сообщила РБК, что Магомедов в СИЗО заразился коронавирусом, эту информацию подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она говорила, что заболевание у него проходит в легкой форме.