Следствие отказалось менять обвинение против братьев Магомедовых

Следователь отказался снимать с них обвинение в организации преступного сообщества. По его мнению, вину братьев подтверждают материалы дела

Зиявудин Магомедов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Следователь по делу возглавлявшего группу компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда после нескольких месяцев отказал их адвокатам в прекращении преследования по статье об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК).

Как сообщает «Коммерсантъ», защита Магомедовых указывала на то, что в апреле приняты изменения в УК и УПК, согласно которым учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК. Исключение делается в том случае, если юрлицо было заведомо создано для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Однако следователь принял решение полностью отказать в удовлетворении ходатайства защиты. По его мнению, материалы дела полностью подтверждают вину Магомедовых, а потому оснований для прекращения уголовного преследования в настоящее время не имеется. При этом следователь не согласился с тем, что преступные действия братьев относятся к совершенным в ходе предпринимательской деятельности, поскольку они «носили заведомо преступный характер».

Представляющий интересы Магомеда Магомедова адвокат Михаил Ошеров заявил, что не будет обжаловать постановление следователя, «поскольку считает это бесполезным», пишет газета. «Если следовать логике следствия, получается, что законная предпринимательская деятельность группы «Сумма» была направлена только на вуалирование преступной», — отметил он.

Защитники Магомедовых также назвали доводы следствия «ересью», поскольку все приведенные в их ходатайстве аргументы подтверждаются как материалами уголовного дела, так и функционированием всех реализованных «Суммой» проектов.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы в 2018 году по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании, о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Магомеду Магомедову дополнительно вменялся незаконный оборот оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет (сам он называл его сувенирным и непригодным к стрельбе).