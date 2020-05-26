В Минздраве заявили о росте смертности трудоспособного населения

Евгений Брюн сообщил, что в росте смертности нет никакой катастрофы. По его словам, для увеличения числа летальных случаев есть разные причины

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За первые три месяца этого года смертность россиян работоспособного возраста превысила показателm аналогичного периода прошлого года. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом на пресс-конференции в Москве рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, в 2019 году за январь—март в работоспособном возрасте (с 18 до 65 лет) умерло 36 584 человека, а в 2020 году за аналогичный период — 37 346 человек.

Что касается апреля, то в этом месяце рост смертности составил 16% (11 846 против 10 005).

«Никакой катастрофы не происходит, да, увеличение есть, на то разные причины», — отметил Брюн. В частности, он указал, что серьезное влияние на смертность оказывают наркологические проблемы. По его словам, на ситуацию влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем.