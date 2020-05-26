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В Минздраве заявили о росте смертности трудоспособного населения

Евгений Брюн сообщил, что в росте смертности нет никакой катастрофы. По его словам, для увеличения числа летальных случаев есть разные причины
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

За первые три месяца этого года смертность россиян работоспособного возраста превысила показателm аналогичного периода прошлого года. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом на пресс-конференции в Москве рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, в 2019 году за январь—март в работоспособном возрасте (с 18 до 65 лет) умерло 36 584 человека, а в 2020 году за аналогичный период — 37 346 человек.

Что касается апреля, то в этом месяце рост смертности составил 16% (11 846 против 10 005).

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Никакой катастрофы не происходит, да, увеличение есть, на то разные причины», — отметил Брюн. В частности, он указал, что серьезное влияние на смертность оказывают наркологические проблемы. По его словам, на ситуацию влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем.

22 мая вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемической обстановке отметила, что существуют оперативные данные трех недель, которые свидетельствуют, что в мае показатель смертности в России вырастет. «Что касается официальных данных по смертности в апреле и ее причинам, они будут понятны 29 мая», — сказала вице-премьер.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
Теги: смертность
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