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Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Сенаторы и депутаты предложили наделить правительство правом обязать участников госзакупок поставлять российские товары. В Минфине скептически отнеслись к инициативе. Эксперты считают, что российские товары подорожают
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Почему парламентарии хотят обязать покупать российское

В понедельник, 25 мая, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения. Текст законопроекта есть у РБК, на сайте Госдумы он пока не опубликован.

Документ совместно внесен шестью членами Совфеда (Константином Долговым, Алексеем Дмитриенко, Юрием Федоровым, Валерием Васильевым, Александром Пронюшкиным, Татьяной Кусайко), а также двумя депутатами Госдумы (Владимиром Гутеневым и Дмитрием Кравченко).

Речь идет о том, чтобы государственный или муниципальный заказчик прописывал в конкурсной документации требование о том, чтобы закупаемая им продукция была отечественного производства.

Под «российскими товарами» подразумевается в том числе продукция локализованного производства, отметил в разговоре с РБК Константин Долгов. «Степень локализации должно определять правительство. Но в любом случае этот показатель должен быть значительным, выше 50%», — пояснил он.

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Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Предусмотренные сейчас законом о контрактной системе механизмы импортозамещения — такие как «третий лишний», «ценовые преференции» и «запреты» — применяются только при осуществлении прямых закупок, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Кроме того, из-за коротких сроков поставки и возможности использования любых характеристик в технических заданиях, присущих только зарубежной продукции, преимущественно может осуществляться закупка иностранной продукции. Поэтому <...> могут не закупаться товары российского происхождения», — говорится в пояснительной записке.

Такая ситуация ухудшает экономическое положение российских производителей, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждают авторы законопроекта.

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
Экономика
Юрий Борисов

В ноябре РБК писал, что вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы промышленности, предлагал законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ. Вице-премьер обращался к опыту США и привел в пример действующие законы «Покупай американское» и «Покупай, Америка», которые содержат меры жесткого протекционизма в интересах американского производителя.

Как к этому относятся в профильных министерствах

Разработанный сенаторами законопроект на рассмотрение в Минфин не поступал, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В целом законом «О контрактной системе» уже предусмотрены механизмы, позволяющие реализовать задачу импортозамещения, в том числе запрет поставки зарубежных товаров при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, пояснили в ведомстве.

«Правительством в настоящее время уже приняты акты, устанавливающие запреты (например, автомобильная техника) и ограничения (например, лекарственные средства и медоборудование) закупки иностранных товаров. Таким образом, имеющийся механизм является достаточным и позволяет обеспечить достижение цели импортозамещения», — подчеркнули в пресс-службе Минфина.

В Федеральной антимонопольной службе от комментариев отказались. РБК ожидает ответа от Минпромторга.

Готовы ли к этому поставщики

Руководитель Центра размещения государственного заказа Александр Строганов сказал РБК, что искусственное сокращение предложения на рынке приведет к повышению стоимости услуг российских поставщиков. Предложенный депутатами и сенаторами механизм — абсолютно нерыночный подход, сильно бьющий по отечественному рынку госзаказа, считает эксперт. «Качество предложения в некоторых отраслях, например в производстве высокоточного оборудования, и так не самое лучшее. Без конкуренции у них и вовсе пропадает какой-либо стимул развиваться и повышать качество услуг, которое должно было быть их конкурентным преимуществом», — сказал он. По его словам, сейчас отечественные поставщики и так выигрывают конкурсы при достаточно высоком качестве и низкой цене.

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Значительная доля продукции вовсе не производится в России, поэтому «импортозамещение законами» ситуацию не исправит, говорит директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.

«Возможно, удалось бы немного повысить долю замещенной продукции в компьютерной технике, но сейчас только 30% комплектующих производится в России. Чтобы это изменить, требуется большая работа над созданием экосистемы. Это удалось сделать только в Китае за счет объема экономики, но и у них не получилось полностью уйти от софта Microsoft», — пояснил эксперт.

Авторы: Инна Сидоркова, Владислав Скобелев
Теги: Совфед, Госдума, ОПК, госзакупки
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