Парламентарии написали Мишустину о недостаточной мотивации менеджеров ОПК

Депутат Владимир Гутенев и сенатор Константин Долгов направили письмо премьер-министру, в котором указали, что рост диверсификации оборонно-промышленного комплекса может снизиться из-за недостаточной мотивации менеджеров в ОПК

Владимир Гутенев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Темпы диверсификации оборонно-промышленного комплекса могут снизиться из-за недостаточной мотивирующей системы для менеджмента предприятий ОПК. Такое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину 20 апреля направили зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов и глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил Гутенев.

Парламентарии предлагают внести разработанные ими же поправки к закону «О промышленной политике в Российской Федерации» (документ размещен в электронной базе данных Госдумы).

Изменения предполагают, что правительство должно утвердить перечень ключевых показателей эффективности для организаций ОПК для стимулирования выпуска ими высокотехнологичной российской продукции гражданского назначения, в том числе размер инвестиций, направленных на производство новых видов такой продукции.

«Кроме того, предлагается результаты работы предприятий ОПК оценивать с участием межведомственной комиссии по оценке достижения ключевых показателей эффективности, что позволит повысить объективность такой работы», — пишут Долгов и Гутенев. Законодатели также просят премьер-министра поручить экспертам дать оценку предлагаемого законопроекта.