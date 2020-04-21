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Парламентарии написали Мишустину о недостаточной мотивации менеджеров ОПК

Депутат Владимир Гутенев и сенатор Константин Долгов направили письмо премьер-министру, в котором указали, что рост диверсификации оборонно-промышленного комплекса может снизиться из-за недостаточной мотивации менеджеров в ОПК
Владимир Гутенев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Темпы диверсификации оборонно-промышленного комплекса могут снизиться из-за недостаточной мотивирующей системы для менеджмента предприятий ОПК. Такое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину 20 апреля направили зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов и глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил Гутенев.

Парламентарии предлагают внести разработанные ими же поправки к закону «О промышленной политике в Российской Федерации» (документ размещен в электронной базе данных Госдумы).

Изменения предполагают, что правительство должно утвердить перечень ключевых показателей эффективности для организаций ОПК для стимулирования выпуска ими высокотехнологичной российской продукции гражданского назначения, в том числе размер инвестиций, направленных на производство новых видов такой продукции.

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«Кроме того, предлагается результаты работы предприятий ОПК оценивать с участием межведомственной комиссии по оценке достижения ключевых показателей эффективности, что позволит повысить объективность такой работы», — пишут Долгов и Гутенев. Законодатели также просят премьер-министра поручить экспертам дать оценку предлагаемого законопроекта.

Если поправки одобрят, изменения должны вступить в силу уже первого июля.

Владимир Путин еще в 2016 году поручил предприятиям ОПК увеличить долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030-му — до 50%.

В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент также подчеркивал, что объем гособоронзаказа (ГОЗ) будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем ГОЗ составляет примерно 1,5 трлн руб.

Тогда Путин сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Речь идет о том, чтобы четко минимум на три года с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. Куратором диверсификации в правительстве является вице-премьер Юрий Борисов.

В перечень ключевых показателей эффективности для организаций ОПК необходимо включить оценку издержек по достижению производственных результатов, говорит Владимир Гутенев.

«Для повышения мотивации менеджмента организаций ОПК к росту темпов выпуска гражданской продукции нужны утвержденные со стороны правительства нормативы. Следует использовать положительный опыт как российских вертикально интегрированных структур, так и зарубежный. Стимулы менеджмента в значительной степени должны зависеть от достигнутых результатов, а не от фиксированной зарплаты в штатном расписании», — отмекоронавирусатил депутат.

На фоне пандемии  и чрезвычайно низких цен на нефть российская оборонная промышленность должна не упустить возможности в сфере импортозамещения, которые открываются из-за слабеющего рубля. «Мы получаем возможность по увеличению экспорта в связи с повышением конкурентоспособности нашей финальной продукции», — пояснил Гутенев.

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Одним из критериев также могла бы быть оценка доли выпускаемой продукции на зарубежных рынках, уточнил депутат.

Инициативы, касающиеся большей мотивации менеджеров в ОПК, не играют решающей роли в процессе диверсификации, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, главная роль все-таки остается за импортозамещением и продвижением неконечному потребителю российской продукции на внутренних рынках.

Что касается долей гражданской продукции на предприятиях ОПК, то сейчас компании «Ростеха», такие как УВЗ, ОАК, «Вертолеты России», идут с опережением. «В то же время сложно представить даже к 2030 году долю гражданской продукции в 50% для такой корпорации, как «Тактическое ракетное вооружение» (занимается разработкой и производством управляемых ракет, ракетно-космических комплексов и систем. — РБК)», — подытожил эксперт.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: госдума, Владимир Путин, ОПК
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