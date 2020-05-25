ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках

Документ был внесен в Госдуму 13 марта, но еще не рассматривался нижней палатой парламента. Речь идет о закупке у предприятий ОПК высокотехнологичной гражданской продукции, пояснил РБК один из авторов законопроекта сенатор Константин Долгов. По его словам, основная цель законопроекта — это создание дополнительных возможностей для ускорения диверсификации предприятий ОПК, учитывая установки, которые дал президент.

Что поручил Путин В 2016 году Владимир Путин поручил предприятиям ОПК увеличить долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030-му до 50%. В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент также подчеркивал, что объем гособоронзаказа (ГОЗ) будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем ГОЗ составляет примерно 1,5 трлн руб.

В пояснительной записке к документу указано, что ОПК в рамках осуществления мероприятий по диверсификации не сможет «в краткосрочной перспективе осуществить переход на выпуск гражданской продукции» и нуждается в поддержке. А закон о контрактной системе не обязывает госзаказчика закупать гражданскую продукцию у оборонных предприятий, говорится в записке.

В разговоре с РБК Долгов подчеркнул, что поправки не предлагают введение запрета на закупку зарубежных товаров (кроме тех, на которые уже распространяется запрет по другим федеральным законам). «Наши инициативы направлены на расширение возможности для закупок у российских производителей», — говорит сенатор.

Какова позиция профильных ведомств

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает данный законопроект, заявил РБК заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

«Мы против внесения таких поправок, поскольку непонятно, почему одни отечественные предприятия должны иметь приоритет по закупкам в ущерб другим отечественным предприятиям. Отдельные вопросы вызывают стоимость и качество предлагаемой без конкурентных процедур продукции», — подчеркнул замглавы Федеральной антимонопольной службы.

Минпромторг, напротив, «концептуально поддерживает» разработанные сенаторами поправки к 44-ФЗ. «Установление механизмов, предусмотренных законопроектом, позволит создать стимулы для интенсификации выпуска продукции гражданского назначения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уверены, что возможность осуществления закупок товаров у организаций ОПК без проведения конкурентных процедур будет способствовать более четкому планированию этими предприятиями процесса производства гражданской продукции.

Это также поспособствует выделению денежных средств на обеспечение научно-технического задела и создаст долговременный механизм развития российского производства в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых рынках, подытожили в пресс-службе Минпромторга.

РБК направил запрос в Минфин.

Чем закон может обернуться для участников рынка

Преимущество работы с единственным поставщиком для заказчика заключается в том, что это существенно упрощает процедуру закупки и ускоряет ее, пояснила директор Института управления закупками и продажами им. Соловьева НИУ ВШЭ Наталья Маслова. Кроме того, снижаются риски нарушения законодательства, добавила она.

Однако такой подход противоречит принципам контрактной системы, которые сводятся к тому, чтобы развивать конкуренцию, обеспечивать и расширять возможности доступа участников рынка, подчеркнула эксперт.

По словам Масловой, важно также понимать, каким образом будет сформирован перечень товаров, которые можно будет таким образом закупить. «Одно дело, если речь идет о закупке продукции, которая не представлена на функционирующем рынке — например, о новых разработках. Тогда мы исключаем случаи, когда заказчики вынуждены проводить бесполезную конкурентную процедуру, потому что в любом случае производитель данной категории товара всего один», — объяснила она.

Если же речь идет про гражданскую продукцию, которая широко представлена на рынке, то возможности остальных участников, которым сейчас весьма нелегко, будут существенно ограниченны, уверена эксперт. Некоторые компании, для которых возможность продажи определенной продукции связана с тендерами, автоматически лишатся выхода на рынок, говорит эксперт.

«Кроме того, не совсем понятно, почему организации ОПК не могут конкурировать, как другие участники рынка, например предлагая продукцию лучшего качества по лучшей цене», — отметила Маслова.

Предлагаемые меры поддержки ОПК довольно простые, но как раз в таких простых решениях и заключается опасность, считает директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.

«Она заключается в том, что при заключении контракта с единым поставщиком на большие суммы могут возникнуть коррупционные риски», — пояснил он. По словам эксперта, формула с единым поставщиком хороша, но для небольших тендеров.

Кроме того, непонятно, как предполагается регулировать ценообразование, добавил Ульянов. «Потому что пока все-таки сам рынок регулирует этот вопрос», — подытожил эксперт.

Правила закупок у единого поставщика Закупка у единственного поставщика, согласно закону о контрактной системе, может осуществляться на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. или не должен превышать 10% процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб.

Какие еще предлагались меры поддержки ОПК в рамках диверсификации

Предлагаемый законопроект — это одна из комплекса мер по поддержке ОПК. Ранее группа сенаторов внесла в Думу другие поправки в закон о госзакупках. Они подразумевают предоставление преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех товаров, произведенных в странах ЕАЭС, в размере 15%.

Помимо поправок к закону о госзакупках в нижнюю палату парламента внесен законопроект об изменениях закона «О банках и банковской деятельности». Он дает полномочия кабмину утверждать перечень ключевых показателей эффективности для государственных кредитных учреждений. Речь идет в том числе об объемах текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, предоставленных предприятиям из реестра организаций ОПК на производство гражданской продукции.

Парламентарии также предлагали внести изменения в закон «О промышленной политике в Российской Федерации», которые предусматривают утверждение перечня ключевых показателей эффективности для организаций ОПК. По их мнению, темпы роста диверсификации оборонно-промышленного комплекса зависят от мотивирующей системы для менеджмента предприятий ОПК.

Еще один внесенный в Думу законопроект, касающийся изменений закона «О промышленной политике», предлагает правительству ежегодно утверждать план объема и список гражданской продукции, которую станут выпускать предприятия ОПК в рамках программы диверсификации.

Сенатор Долгов отметил в разговоре с РБК, что этими предложениями инициативы Совфеда по поддержке ОПК не ограничиваются и парламентарии уже «прорабатывают дополнительные шаги».