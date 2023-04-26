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Общество ,  
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Свердловский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

Глава Свердловской области Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров

Свердловский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за пожаров
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров, сообщило правительство региона.

Режим введен для органов управления и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерству общественной безопасности Свердловской области губернатор поручил обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. МЧС он рекомендовал подготовить подразделения федеральной противопожарной службы.

По данным Следственного комитета, всего пожары в регионе уничтожили около 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, несколько складов пиломатериалов и другие объекты. Возгорания удалось локализовать в Сосьве, Таежном, Первоуральске, а также Артемовском и Шалинском городских округах, сообщили в региональном правительстве. В Ирбите, Первоуральском и Горноуральском городских округах пожары уже потушили.

Всего в ликвидации возгораний участвуют более 380 человек и 112 единиц техники. Тушить пожары помогают работники из пяти колоний Свердловской области, от ФСИН задействованы шесть автоцистерн.

В Сосьве сгорели около 100 домов, включая жилье сотрудников лечебно-исправительного учреждения № 23. Из ЛИУ эвакуировали 243 осужденных, а также служебных собак. Один человек в поселке погиб, его тело нашли во время тушения пожара в одном из зданий. Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

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Как поясняли в МЧС, огонь быстро распространился из-за сухой травы и порывов ветра до 20 м/c. В Свердловскую область для координации тушения пожаров и помощи пострадавшим прибыла оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым. В Сосьву приехали исполняющий обязанности главного прокурора Свердловской области Павел Родченков, который проведет прием для пострадавших от пожара, а также начальник управления ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

Теги
Свердловская область Евгений Куйвашев пожары МЧС ФСИН Следственный комитет прокуратура
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