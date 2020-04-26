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В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию

Кроме того, Минюст предложил закрепить в проекте положение о презумпции невиновности и установить общий срок давности привлечения к ответственности, а также принял окончательное решение оставить действующие размеры штрафов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили ввести ответственность за нарушение тишины ночью, включая лай собак и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

«По итогам рассмотрения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что ч.6 ст. 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность бездействия при совершении этого правонарушения. Здесь речь идет о тех гражданах, кто не предпринимает каких-либо мер для обеспечения тишины. «Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — пояснили в Минюсте.

Из проекта КоАП исключили новый штраф за необоснованный отказ выполнения законных требований потребителей. В ведомстве это объяснили тем, что в законодательстве о защите прав потребителей уже предусмотрены соответствующие меры ответственности.

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Также в новом КоАП предлагается установить общий срок давности привлечения к административной ответственности. Планируется, что он составит один год, однако при этом предлагается предусмотреть исключения из общего срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они сейчас составляют менее года, в том числе два месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и три месяца (при рассмотрении дела судом).

Проект нового КоАП будет предусматривать предупреждение за впервые выявленное негрубое правонарушение вместо штрафа. Кроме того, Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового КоАП действующие размеры штрафов. «Решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении.

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Также Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП положение о презумпции невиновности гражданина. Оно будет закреплено в ст. 1.12, где будет прописано, что привлекаемое к административной ответственности лицо является невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в порядке, который предусмотрен процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях.

Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. По итогам публичного обсуждения в Минюст поступило около 1300 предложений. Больше всего предложений (70%) поступило по Особенной части нового КоАП, меньше всего (3%) по разделу III «Субъекты административной юрисдикции». Остальные предложения касались положений Общей части. «В настоящее время продолжается доработка проекта нового КоАП. Минюстом в целях урегулирования разногласий по законопроекту проводятся согласительные совещания с участием представителей органов государственной власти, научного и бизнес-сообщества», — отметили в ведомстве.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минюст, КоАП
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