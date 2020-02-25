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Поправки в Конституцию ,  
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В УК и КоАП закрепят ответственность за отчуждение территорий России

Камчатский полуостров (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Идея о неотчуждаемости территорий России будет закреплена не только в обновленной Конституции страны, но и в Уголовном кодексе (УК), и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что идея о запрете отдавать другим странам российские территории была выдвинута во время встречи рабочей группы по разработке поправок к Конституции с президентом России Владимиром Путиным. Позже, отметил Крашенинников, ее поддержали 90% россиян.

«Любые действия, направленные на отчуждение территорий, запрещены. У нас, помимо этой поправки, будут соответствующие положения в УК и в КоАП», — добавил Крашенинников.

Идею конституционно запретить отчуждение территорий России предложил худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Он рассказал, что, проехав по всей стране, увидел, что «у людей есть опасения» на этот счет. Так, в зарубежных СМИ появляются материалы об открытом «окне возможностей» забрать ряд российских территорий после того, как Путин покинет пост президента. Позднее данную идею одобрил глава государства.

Крашенинников позднее предположил, что в Конституции данная поправка будет звучать как «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ», в том числе призывы к отчуждению. При этом запрет будет распространяться как на российских граждан, так и на иностранцев, пребывающих в России.

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, 94% россиян поддержали поправку, что никакая территория России не может быть отторгнута, и 93% опрошенных заявили о значимости данной поправки.

В настоящее время в УК России есть ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», которая предполагает срок до четырех лет тюремного заключения. 

Теги: УК, КоАП, поправки, территории
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