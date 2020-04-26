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Пандемия коронавируса ,  
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Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

По словам главы Роспотребнадзора, возникновение пика по заболеваемости в России сегодня — это «самый большой риск», поэтому жители все майские праздники должны оставаться дома
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия может избежать пика заражений коронавирусом, но для этого жители должны соблюдать ограничения в майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам Поповой, в России пока не видно никакого пика заболеваемости. «Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, — если только мы не сорвемся в праздники», — заявила она.

Если россияне не будут соблюдать режим самоизоляции, это может вернуть ситуацию «в ту точку, из которой мы вышли», добавила Попова.

По ее словам, возникновение пика по заболеваемости в России сегодня — это «самый большой риск», поэтому жители все майские праздники должны оставаться дома. «Должны самим себе, своим близким», — сказала Попова.

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Анна Попова

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции. По ее словам, если жители перестанут следовать введенному запрету, «все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку».

На прошедшем накануне совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой Попова предложила продлить режим самоизоляции на еще один инкубационный период, или на две недели. По ее словам, прошедших четырех недель в таком режиме мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата» по коронавирусу.

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За прошедшие сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране превысило 700 человек. По данным на 26 апреля, в России известно о более 80 тыс. случаев заражения COVID-19, из них за прошедшие сутки зарегистрировали рекордные 6,3 тыс. новых заболевших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анна Попова, коронавирус, Роспотребнадзор
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