Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

По словам главы Роспотребнадзора, возникновение пика по заболеваемости в России сегодня — это «самый большой риск», поэтому жители все майские праздники должны оставаться дома

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия может избежать пика заражений коронавирусом, но для этого жители должны соблюдать ограничения в майские праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По словам Поповой, в России пока не видно никакого пика заболеваемости. «Пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, — если только мы не сорвемся в праздники», — заявила она.

Если россияне не будут соблюдать режим самоизоляции, это может вернуть ситуацию «в ту точку, из которой мы вышли», добавила Попова.

По ее словам, возникновение пика по заболеваемости в России сегодня — это «самый большой риск», поэтому жители все майские праздники должны оставаться дома. «Должны самим себе, своим близким», — сказала Попова.