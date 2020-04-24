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Попова сочла недопустимым срыв режима самоизоляции на майских праздниках

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

«Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — пояснила она, отметив, что грядущие праздники необходимо провести в условиях строгой самоизоляции.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Попова добавила, что служба в скором времени подготовит рекомендации к майским праздникам для людей в разных регионах.

Ранее глава столичного главконтроля Евгений Данчиков объявил, что в период майских праздников режим самоизоляции смягчен не будет из-за ежедневного прироста числа заболевших в Москве.

Президент России Владимир Путин 16 апреля из-за коронавирусной эпидемии также поручил перенести проведение парада Победы и отложить все праздничные мероприятия.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анна Попова, самоизоляция, май, праздники
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