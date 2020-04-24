Попова сочла недопустимым срыв режима самоизоляции на майских праздниках
Майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — пояснила она, отметив, что грядущие праздники необходимо провести в условиях строгой самоизоляции.
Попова добавила, что служба в скором времени подготовит рекомендации к майским праздникам для людей в разных регионах.
Ранее глава столичного главконтроля Евгений Данчиков объявил, что в период майских праздников режим самоизоляции смягчен не будет из-за ежедневного прироста числа заболевших в Москве.