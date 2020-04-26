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В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

За сутки зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом. Только в Москве заболевших больше 42 тыс. У 46% зараженных не было клинических проявлений заболевания
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек.

В России число смертей пациентов с COVID-19 превысило 700 человек
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У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. При этом за сутки врачи выписали 517 человек после лечения от COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 6767 человек.

Наибольший суточный прирост по числу зараженных по-прежнему зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2971 заболевшего. Накануне оперштаб сообщал о смерти 38 пациентов с COVID-19 в столице. Общее количество зараженных в регионе составляет 42 480 человек.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Второе место по количеству заболевших занимает Подмосковье. Там зарегистрировали 9070 пациентов (плюс 576 за сутки), 71 человек умер. Среди прочих регионов с наибольшим числом заболевших также входят Санкт-Петербург (3077 зараженных, 27 умерших) и Нижегородская область (1367 заболевших, восемь жертв). В остальных субъектах федерации выявили меньше тысячи зараженных.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С 15 апреля режим пропусков в Москве и Подмосковье стал обязательным. Кроме того, с 22 апреля граждане должны указать данные о транспорте, которым они собираются воспользоваться для передвижения. Минкомсвязи сообщала, что платформу по выдаче цифровых пропусков введут еще в 21 регионе России. Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об ужесточении правил въезда в регион. Попасть туда можно будет только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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