В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

За сутки зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом. Только в Москве заболевших больше 42 тыс. У 46% зараженных не было клинических проявлений заболевания

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек.

У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. При этом за сутки врачи выписали 517 человек после лечения от COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 6767 человек.

Наибольший суточный прирост по числу зараженных по-прежнему зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2971 заболевшего. Накануне оперштаб сообщал о смерти 38 пациентов с COVID-19 в столице. Общее количество зараженных в регионе составляет 42 480 человек.