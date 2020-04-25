В Москве число умерших с коронавирусом превысило 400 человек

За последние 24 часа в столице скончались еще 38 пациентов. О возрасте умерших и о том, имелись ли у них какие-либо заболевания, в оперштабе по ситуации с коронавирусом пока не сообщили

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве число скончавшихся пациентов с коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 400 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в столице умерли еще 38 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию. Таким образом число жертв достигло 404 человек.

О возрасте умерших, а также о том, имелись ли у них какие-либо заболевания, включая хронические, в оперштабе пока не сообщили.

Всего, по данным на 25 апреля, в России зарегистрировано 74,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6250 человек выздоровели. Инфекцию обнаружили во всех регионах страны. Москва находится на первом месте по числу заболевших (39,5 тыс.) и скончавшихся. Далее следуют Подмосковье (8494 зараженных, 69 умерших), Санкт-Петербург (2926 заболевших, 23 погибших) и Нижегородская область (1214 случая заражения, восемь смертей). В остальных регионах насчитывается менее тысячи заболевших COVID-19.