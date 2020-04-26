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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 74 тыс., сокращение реальных доходов россиян, в МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74 588, за последние сутки оно выросло на 5966. Всего в стране от COVID-19 умер 681 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 66. Выздоровели 682 пациента.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит».
  • В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации. Специалисты рекомендовали покидать место изоляции только в исключительных случаях при угрозе жизни. Например, при пожаре, взрыве газа, обвале конструкций и в других случаях. В других ситуациях эксперты не рекомендовали выходить из помещения на даже на непродолжительное время, а также запретили контактировать с курьерами, осуществляющими доставку.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Реальные доходы россиян в январе—марте 2020 года снизились на 0,2%, следует из данных Росстата. Основной удар по доходам населения на фоне ограничений из-за коронавируса придется на второй квартал, предупреждают экономисты.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • ОНФ попросил премьера Михаила Мишустина ускорить принятие документов, которые регулируют правила онлайн-продажи и порядок доставки лекарств потребителю в условиях пандемии. В организации отметили, что дистанционная продажа медикаментов в стране фактически невозможна, так как соответствующие правила не утверждены.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,6 млн человек, более 180 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,9 млн человек, 203 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (939 тыс.). Испания находится на втором месте (223 тыс.), Италия — на третьем (195 тыс.), Франция — на четвертом (161 тыс.), Германия — на пятом (156 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.
  • Белый дом рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара из-за допущенных им просчетов в вопросе борьбы с коронавирусом COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который временно оставил свои полномочия после того, как он переболел коронавирусом, выйдет на работу в понедельник, 27 апреля.
  • В мае в Италии будет возобновлена работа музеев и главных достопримечательностей страны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса, заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. При этом говорить о въезде в Италию туристов из других стран пока преждевременно, отметил он.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
 

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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