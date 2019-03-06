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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Минтранс отказал «Победе» в платной регистрации в российских аэропортах
Минтранс ответил отказом на предложение авиакомпании «Победа» ввести платную регистрацию в российских аэропортах. Ранее аналогичной инициативой перевозчика за рубежом заинтересовалась прокуратура
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минтранс отказался поддержать предложение авиакомпании «Победа» ввести платную регистрацию в российских аэропортах. В ведомстве считают, что сейчас нет возможности для реализации этой инициативы, рассказали РБК в пресс-службе Минтранса.

«Мы направили свой ответ «Победе». Сейчас мы не можем реализовать это предложение, потому что нет для него нормативных оснований», — сказал РБК представитель ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

В конце 2018 года в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказывал, что перевозчик обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту. Согласно ФАП, в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, но дополнительная плата за это с пассажира не взимается. «Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета», — пояснял Калмыков.

Глава «Победы» отмечал, что в случае такой корректировки правил экономия авиакомпании на регистрации составит около 200 руб. на человека и она готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — обещал он. Стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по его оценке, могла составить около 1 тыс. руб. 

Ранее в Минтрансе говорили, что считают «целесообразным» обсудить обращение «Победы» со всеми участниками отрасли.

Бизнес
Минтранс рассмотрит введение платы за регистрацию в аэропортах

За несколько месяцев до этого, в конце октября 2018 года лоукостер ввел платную регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. «Победа» называла этот шаг вынужденным, поскольку в противном случае ей пришлось бы повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте бесплатная, система выбирает место автоматически. А при регистрации в зарубежном аэропорту эта услуга стоит €25 (1625 руб. по курсу ЦБ на среду, 6 марта). Это вызвало возмущение у некоторых пассажиров, в декабре Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) подала в суд на авиакомпанию из-за этого нововведения, потребовав признать его незаконным. Третьим лицом в споре был привлечен Минтранс. Рассмотрение этого иска отложено на 21 марта.

«Победа» намерена отстаивать свои интересы, заявлял РБК ее представитель. По его словам, в авиакомпании считают неправильным включать стоимость регистрации в тариф и предпочитают дать пассажирам возможность сэкономить, зарегистрировавшись онлайн.

С 19 февраля 2019 года Минтранс разрешил пассажирам использовать электронные посадочные талоны при регистрации на рейс, с которыми можно сразу пройти в стерильную зону аэропорта. Но пока обслуживает пассажиров по таким талонам только Домодедово, а в Шереметьево проводят соответствующую подготовку оборудования.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Победа», Минтранс, регистрация
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