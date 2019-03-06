Минтранс отказал «Победе» в платной регистрации в российских аэропортах

Минтранс ответил отказом на предложение авиакомпании «Победа» ввести платную регистрацию в российских аэропортах. Ранее аналогичной инициативой перевозчика за рубежом заинтересовалась прокуратура

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минтранс отказался поддержать предложение авиакомпании «Победа» ввести платную регистрацию в российских аэропортах. В ведомстве считают, что сейчас нет возможности для реализации этой инициативы, рассказали РБК в пресс-службе Минтранса.

«Мы направили свой ответ «Победе». Сейчас мы не можем реализовать это предложение, потому что нет для него нормативных оснований», — сказал РБК представитель ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

В конце 2018 года в интервью РБК гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказывал, что перевозчик обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту. Согласно ФАП, в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, но дополнительная плата за это с пассажира не взимается. «Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета», — пояснял Калмыков.

Глава «Победы» отмечал, что в случае такой корректировки правил экономия авиакомпании на регистрации составит около 200 руб. на человека и она готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — обещал он. Стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по его оценке, могла составить около 1 тыс. руб.