Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники

В России четвертый год подряд растет число должников, которым запрещен выезд за границу. К маю 2019 года таких оказалось более 3 млн человек

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Из-за накопленных долгов более 3 млн россиян к 1 мая 2019 года не смогут пересечь границу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в первом квартале 2019 года в список неплательщиков попало 4,4 млн россиян. Некоторые из них уже успели заплатить долги: по данным издания, граждане погасили задолженность на общую сумму 19 млрд руб.

Число должников, которым запрещен выезд из России, растет четвертый год подряд. Так, в первом квартале 2018-го выезд был закрыт для 2,9 млн человек, в январе—марте 2016 года — для 1,2 млн граждан.

Невыездным гражданина может сделать задолженность в размере более 10 тыс. руб. по кредитам, налогам, алиментам, штрафам по ПДД. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода. Чаще всего такой запрет налагается на клиентов банков (40%) и должников по алиментам (20%).