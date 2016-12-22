В ФССП назвали сумму задолженности россиян

Общая сумма исполнительных производств в отношении россиян-должников составила к 1 октября 3,8 трлн руб. Об этом RT рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что всего у территориальных органов ФССП находится 31,3 млн исполнительных производств, касающихся как физических лиц, так и предпринимателей.

Общая сумма долга на 5,5% больше, чем за тот же период в 2017 году — тогда россияне задолжали 3,6 трлн руб. по 26,5 млн исполнительных производств.

РБК направил запрос в ФССП.

Ранее сообщалось, что из-за долгов перед банками выехать за границу не могут 2,8 млн россиян. При этом средняя сумма задолженности составила 377 тыс. руб. Больше всего невыездных должников в Краснодарском крае (172,7 тыс.), Москве (154,6 тыс.) и Башкортостане (149,4 тыс.).

Глава ФССП Дмитрий Аристов в интервью «Известиям» рассказал, что ведомство рассчитывает с 2020 года оповещать граждан о задолженностях через SMS-сообщения и портал госуслуг.