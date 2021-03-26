ФСБ сообщила о задержании вандалов-экстремистов в Ростове-на-Дону

Один из предполагаемых организаторов группы рассказал, что радикальные взгляды группы «сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше», сообщили в ФСБ

Группа экстремистов, которые готовились совершить вандализм в Ростове-на-Дону, задержаны, сообщили в ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД, следует из сообщения.

Экстремисты готовили «акции прямого действия» с «нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», объектом должно было стать ОВД.

Задержаны трое, а еще трое доставлены в полицию на допросы. Возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК), говорится в сообщении. Нарушителям этой статьи грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«Подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению. Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ», — сообщили в ФСБ.