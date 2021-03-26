ФСБ сообщила о задержании вандалов-экстремистов в Ростове-на-Дону

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Допрос задержанных в Ростове-на-Дону вандалов. Видео Общество, 12:15 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 12:15 Глава Ростовской области объяснил просчетом проблему с пахнущей водой Общество, 12:13 Мантуров проехал за рулем доступного российского электрокара Zetta Авто, 12:12 «Юникорн» обеспечит системами «Умный дом» квартиры от ГК ФСК Партнерский материал, 12:05 «Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Бизнес, 12:00 IPO недели: Coursera, сломавшая привычные представления об учебе Инвестиции, 12:00 Как заработать на любимом деле: подкаст «‎Меня сократили» Экономика образования, 12:00  Как трансформировался сегмент Private Banking и как меняются VIP-клиенты Партнерский материал, 11:56 Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице Общество, 11:53 Как интернет-торговля расширяет аудиторию офлайн-магазинов Партнерский материал, 11:46 Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в мае Авто, 11:46 Почему нужно отвечать на хорошие отзывы и не спешить с ответом на негатив Pro, 11:44 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 11:44
Общество ,  
0 

ФСБ сообщила о задержании вандалов-экстремистов в Ростове-на-Дону

Один из предполагаемых организаторов группы рассказал, что радикальные взгляды группы «сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше», сообщили в ФСБ

Группа экстремистов, которые готовились совершить вандализм в Ростове-на-Дону, задержаны, сообщили в ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД, следует из сообщения.

Экстремисты готовили «акции прямого действия» с «нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», объектом должно было стать ОВД.

Задержаны трое, а еще трое доставлены в полицию на допросы. Возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК), говорится в сообщении. Нарушителям этой статьи грозит лишение свободы на срок до трех лет.

На Украине завели дело против ФСБ после задержания в Крыму «шпиона»
Политика
Владислав Есипенко

«Подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению. Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ», — сообщили в ФСБ.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества МКУ. По версии следствия, они наносили на здания и сооружения Геленджика «изображения националистического характера». Помимо этого молодые люди нападали на граждан, «ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства», сообщили в ФСБ. Происходящее они снимали на телефон и затем выкладывали видео в интернет.

Авторы
Андрей Гатинский, Виктория Полякова Виктория Полякова
ФСБ Ростов-на-Дону вандалы экстремизм
Материалы по теме
В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки
Общество
Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в США
Политика
В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter