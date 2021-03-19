ФСБ задержала сторонников украинских радикалов в Геленджике и Ярославле

По версии следствия, подозреваемые нападали на граждан, «ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства». Происходящее они снимали на телефон и затем выкладывали видео в интернет

Сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «МКУ», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев», — сказали в ЦОС.

Задержание проводилось во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества и участие в нем).

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13 участников этой группы задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле, сообщили в ЦОС. В домах у задержанных нашли «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».