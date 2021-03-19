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ФСБ задержала сторонников украинских радикалов в Геленджике и Ярославле

По версии следствия, подозреваемые нападали на граждан, «ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства». Происходящее они снимали на телефон и затем выкладывали видео в интернет

Сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «МКУ», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев», — сказали в ЦОС.

Задержание проводилось во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества и участие в нем).

Video

13 участников этой группы задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле, сообщили в ЦОС. В домах у задержанных нашли «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».

Следственное управление СК по Краснодарскому краю завело уголовные дела в отношении 19 и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК), говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, «основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку».

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В организацию привлекли еще 12 человек. Чтобы подготовиться к «преступлениям экстремистской направленности», участники «проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыками владения холодным и огнестрельным оружием». По версии СК, в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года подозреваемые нападали на граждан, снимали происходящее на камеру телефона и затем выкладывали в интернет. Помимо этого, подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика «изображения националистического характера».

В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки
Общество
Фото:СК РФ

По информации СК, задержаны пять подозреваемых. В домах у них нашли «символику, ножи, кастеты и литературу».

В феврале ФСБ сообщила о задержании предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ» в Воронеже. Группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц, сообщили в СК.

По версии следствия, банду создал 19-летний юноша «для осуществления деятельности, направленной на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности». В частности, националисты занимались тем, что оставляли по городу направленные на возбуждение вражды граффити.

Автор
Виктория Полякова
ФСБ радикалы задержание Геленджик Ярославль Следственный комитет
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