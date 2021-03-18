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На Украине завели дело против ФСБ после задержания в Крыму «шпиона»

ФСБ накануне заявила, что задержала в Крыму мужчину, который сотрудничал с украинской разведкой, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения. В Киеве настаивают, что задержанный — журналист и требуют освободить его
Владислав Есипенко
Владислав Есипенко (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя (структура, входящая в генеральную прокуратуру Украины) возбудила уголовное дело по факту задержания сотрудника «Радио Свобода» (проект «Крым.Реалии», Минюст внес оба СМИ в реестр иноагентов), сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Действия оккупационных «правоохранителей» квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)», — заявили в прокуратуре. Там отметили, что по этой статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Имени задержанного в сообщении ведомства не приводится. Как сообщает «Радио Свобода», речь идет о внештатном корреспонденте проекта «Крым.Реалии» Владиславе Есипенко. По данным издания, его задержали 10 марта вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко, с которой он присутствовал на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе. Мужчина — уроженец Кривого Рога, он имеет двойное российско-украинское гражданство.

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Есипенко был задержан сотрудниками ФСБ, ведомство сообщило об этом накануне, 16 марта. В ведомстве заявили, что он работал на украинскую разведку и собирал информацию о различных объектах в регионе, в частности, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. По данным ФСБ, в автомобиле Есипенко нашли взрывное устройство.

По словам жены Есипенко Екатерины, в России ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Его арестовали до 11 мая.

В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали «пропагандисткой акцией». МИД страны назвал задержание незаконным и потребовал освободить мужчину.

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