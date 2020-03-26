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Пандемия коронавируса ,  
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Борис Акунин заразился коронавирусом

63-летний писатель не уточнил, в каком состоянии находится, но отметил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса»
Борис Акунин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Писатель и переводчик Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, написал он в своем Facebook.

63-летний Акунин пообещал сообщить подробности, как только его самочувствие улучшится, отметив, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

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Акунин в 1978 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался литературным переводом с японского и английского языков. С 1998 года пишет художественную прозу под литературным псевдонимом «Борис Акунин», работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Среди самых известных работ писателя — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Также он создал серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры».

В 2012 году писатель рассказал, что также написал несколько романов под псевдонимами «Анна Борисова» и «Анатолий Брусникин». В 2014 году он переехал с семьей из Москвы в Лондон.

Принц Чарльз заразился коронавирусом
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Ранее, 25 марта, стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили у 71-летнего принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II. В королевской резиденции сообщили, что у принца «умеренные» симптомы заболевания, а в остальном он «остается в добром здравии».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных во всем мире по состоянию на вечер 25 марта превысило 414 тыс. В России COVID-19 обнаружили у 840 человек, 182 случая заболевания выявили за последние сутки.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Борис Акунин, коронавирус
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