Борис Акунин заразился коронавирусом

63-летний писатель не уточнил, в каком состоянии находится, но отметил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса»

Борис Акунин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Писатель и переводчик Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, написал он в своем Facebook.

63-летний Акунин пообещал сообщить подробности, как только его самочувствие улучшится, отметив, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

Акунин в 1978 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). Занимался литературным переводом с японского и английского языков. С 1998 года пишет художественную прозу под литературным псевдонимом «Борис Акунин», работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Среди самых известных работ писателя — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Также он создал серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры».

В 2012 году писатель рассказал, что также написал несколько романов под псевдонимами «Анна Борисова» и «Анатолий Брусникин». В 2014 году он переехал с семьей из Москвы в Лондон.