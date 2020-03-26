Ассоциация фармкомпаний заявила о возможной остановке экспертизы лекарств

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет крупнейшие фармкомпании, попросила премьера Михаила Мишустина разъяснить порядок авиаперевозок фармпрепаратов. Власти приостановили регулярные рейсы и чартеры

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На что пожаловалась ассоциация

Прекращение грузовых перевозок может привести к остановке международных клинических исследований лекарственных препаратов. Об этом премьер-министра Михаила Мишустина предупредила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (письмо есть у РБК). Ассоциация объединяет крупнейшие фармкомпании — Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceutical, Novartis, Servier и другие.

В письме главе правительства исполнительный директор ассоциации Светлана Завидова просит разъяснить, распространяется ли введенная правительством мера по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения с 27 марта на грузовые авиаперевозки. По решению президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение составят только случаи вывоза на родину россиян и отдельные полеты по поручению правительства. Грузовые авиаперевозки в документе не упоминаются.

Как объясняет в письме Завидова, организации, которые проводят клинические исследования, используют авиационные грузовые перевозки для ввоза лекарственных препаратов в Россию и вывоза биологических образцов. По данным ассоциации, ежегодно участниками исследований в России становятся около 50 тыс. человек.