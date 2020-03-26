Юристы объяснили отказ авиакомпаний возвращать деньги за отмену рейсов

Иностранные авиакомпании могут не возвращать деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии, предлагая пассажирам перебронировать вылет. Но на совместных рейсах с российскими компаниями они должны выплачивать компенсацию

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Зарубежные авиакомпании могут не возвращать деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за коронавируса, говорят опрошенные РБК юристы. Компании могут предложить пассажирам альтернативу — перебронировать рейс или предоставить ваучер на будущую поездку.

26 марта Россия полностью закрыла авиасообщение со всеми странами, оставив исключение только для вывоза россиян на родину. 22 марта Росавиация ограничила авиасообщение со всеми странами мира, но сохранила маршруты из Москвы в столицы нескольких стран за редким исключением, например осуществляла полеты в Нью-Йорк. Тогда пассажиры начали жаловаться, что иностранные авиакомпании, включая перевозчиков европейского холдинга LH Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines), не предоставляют информацию о возможности вернуть деньги за билеты при отменах. На сайтах этих авиакомпаний пассажирам предлагается просто перебронировать рейсы. РБК направил запрос в LH Group.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений юридической фирмы «Амулекс» Галины Гамбург, правила возврата денег в случае отмены рейсов прописаны в ст. 108 Воздушного кодекса России, но они распространяются только на российские авиакомпании. «На рейсах иностранных перевозчиков российские правила действуют, если это явным образом написано в договоре», — пояснил юрист.

Представители двух крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлота» и S7 — подтвердили РБК, что правила распространяются на совместные рейсы с иностранными перевозчиками: если пассажир купил билет у российской компании, то в случае отмены по требованию властей или самой авиакомпании ему будут возвращены деньги. Сколько всего было возвращено таких билетов, представители «Аэрофлота» и S7 не уточнили.

Но если такого договора нет, то применяются нормы страны регистрации авиакомпании и, возможно, международных договоров, подписанных страной, где она базируется. Это, например, регламент Евросоюза о компенсации и помощи пассажирам (№ 261/2004) и Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. «В Монреальской конвенции есть ст. 19, в соответствии с которой перевозчик не несет ответственности за вред, причиненный вследствие задержки рейса, к которой относится и отмена рейса», — уточнил Гамбург. Это правило действует, если компания докажет, что ее сотрудники и агенты приняли все возможные меры, чтобы избежать вреда. «В данной ситуации иностранная компания может отказать в выплате», — предупреждает эксперт.