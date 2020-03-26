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Пандемия коронавируса ,  
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Юристы объяснили отказ авиакомпаний возвращать деньги за отмену рейсов

Иностранные авиакомпании могут не возвращать деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии, предлагая пассажирам перебронировать вылет. Но на совместных рейсах с российскими компаниями они должны выплачивать компенсацию
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Фото: John Moore / Getty Images

Зарубежные авиакомпании могут не возвращать деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за коронавируса, говорят опрошенные РБК юристы. Компании могут предложить пассажирам альтернативу — перебронировать рейс или предоставить ваучер на будущую поездку.

26 марта Россия полностью закрыла авиасообщение со всеми странами, оставив исключение только для вывоза россиян на родину. 22 марта Росавиация ограничила авиасообщение со всеми странами мира, но сохранила маршруты из Москвы в столицы нескольких стран за редким исключением, например осуществляла полеты в Нью-Йорк. Тогда пассажиры начали жаловаться, что иностранные авиакомпании, включая перевозчиков европейского холдинга LH Group (Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines), не предоставляют информацию о возможности вернуть деньги за билеты при отменах. На сайтах этих авиакомпаний пассажирам предлагается просто перебронировать рейсы. РБК направил запрос в LH Group.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений юридической фирмы «Амулекс» Галины Гамбург, правила возврата денег в случае отмены рейсов прописаны в ст. 108 Воздушного кодекса России, но они распространяются только на российские авиакомпании. «На рейсах иностранных перевозчиков российские правила действуют, если это явным образом написано в договоре», — пояснил юрист.

Представители двух крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлота» и S7 — подтвердили РБК, что правила распространяются на совместные рейсы с иностранными перевозчиками: если пассажир купил билет у российской компании, то в случае отмены по требованию властей или самой авиакомпании ему будут возвращены деньги. Сколько всего было возвращено таких билетов, представители «Аэрофлота» и S7 не уточнили.

Но если такого договора нет, то применяются нормы страны регистрации авиакомпании и, возможно, международных договоров, подписанных страной, где она базируется. Это, например, регламент Евросоюза о компенсации и помощи пассажирам (№ 261/2004) и Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. «В Монреальской конвенции есть ст. 19, в соответствии с которой перевозчик не несет ответственности за вред, причиненный вследствие задержки рейса, к которой относится и отмена рейса», — уточнил Гамбург. Это правило действует, если компания докажет, что ее сотрудники и агенты приняли все возможные меры, чтобы избежать вреда. «В данной ситуации иностранная компания может отказать в выплате», — предупреждает эксперт.

Гамбург отметила, что важно учитывать договор между компанией и пассажиром, который может не предусматривать возврата денежных средств в случае форс-мажора.

Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт отмечает, что авиакомпания может перебронировать билет по соглашению с пассажиром, если такая возможность существует. Согласно регламенту ЕС о компенсации и помощи пассажирам, в случае отмены рейса по инициативе перевозчика он может либо вернуть деньги за билет, либо предложить альтернативный вариант перевозки. «Пассажир также вправе рассчитывать на денежную компенсацию», — утверждает Иккерт. Но это возможно только в случае, когда авиакомпания прописала такую возможность в договоре.

«Значительный вес имеет содержание договора перевозки, заключаемого при реализации билета. Поскольку это именно договор, не глядя и соглашаясь с его условиями, пассажир по умолчанию принимает на себя в том числе риски, связанные с политикой компании», — предупреждает юрист.

Сейчас российские авиакомпании на фоне отмены рейсов возвращают деньги даже за невозвратные билеты. Например, «Аэрофлот» возвращает деньги за билеты либо предлагает изменить дату и маршрут поездки без штрафа.

Возврат билетов для всех тарифов с 5 марта запустила и S7. Компания разрешила вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, за вычетом 1 тыс. руб. сервисного сбора за перелет. «Победа» объявила, что автоматически возвращает деньги на банковские карты пассажиров, чьи рейсы отменили.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» тоже ввела возврат невозвратных билетов на всех рейсах из-за вспышки коронавируса. Изменить дату или направление в авиабилетах, купленных в период с 8 марта по 15 апреля, можно вплоть до окончания регистрации на рейс.

26 марта оперативный штаб отчитался о 182 новых случаях заражения коронавирусом в 18 регионах. Всего в России зарегистрировано уже 840 случаев заболевания.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпании, коронавирус, пандемия, возврат билетов
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