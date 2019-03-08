Россияне стали лидерами среди получателей паспортов Кипра в 2017 году

Всего кипрскими паспортами обзавелись 5517 человек, большинство из них — россияне (более 1,3 тыс. человек), следом идут британцы и украинцы. В начале 2019 года власти Кипра ужесточили предоставление гражданства инвесторам

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Статистическое управление Евросоюза (Eurostat) опубликовало данные о числе иностранцев, получивших европейское гражданство в 2017 году — речь идет о 825 тыс. человек. В 2016 году этот показатель составлял 995 тыс. человек, в 2017 году — 841 тыс.

Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран-членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции. Следом идут албанцы (почти 59 тыс., 97% из них получили паспорта Италии и Греции) и индийцы (31,6 тыс. человек, 53% стали гражданами Великобритании).

Далее идут турки (почти 30 тыс. человек, более 50% получили паспорта Германии), румыны (25 тыс., из них 32% решили получить еще одно гражданство ЕС, в частности итальянское), пакистанцы (23,1 тыс., 45% стали гражданами Британии), поляки (22 тыс., 63% получили еще одно гражданство ЕС — британское и немецкое) и бразильцы (21,6 тыс., 74% из них получили паспорта Португалии и Италии).

Больше всего паспортов для иностранцев выдали в Италии (146,6 тыс.), далее — в Британии (123,1 тыс.), Германии (115,4 тыс.) и Франции (114,2 тыс.). Гражданство Кипра в 2017 году получили более 5,5 тыс. человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне, 9,1% (502 человека) — британцы, 8,7% (479 человек) — украинцы.

В феврале 2019 года кипрский парламент проголосовал за законопроект об ужесточении выдачи инвесторам так называемых золотых паспортов, которые, как и вид на жительство, можно получить в обмен на инвестиции в экономику республики. Он вступит в силу с 31 января 2020 года.