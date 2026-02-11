Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Такое указание он дал по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщил Кремль.

Срок подготовки проекта — до 1 июня 2026 года.

Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть возможность полного или частичного погашения семьям ипотеки или займов до 450 тыс. руб. в случае рождения четвертого ребенка.

Также на сайте Кремля сказано, что правительство должно будет до 1 июля 2026 года провести анализ востребованности ясельных групп в детских садах, в том числе негосударственных, и принять меры для их развития.

«При участии объединений работодателей и профессиональных союзов организовать работу по расширению практики включения в региональные соглашения и коллективные договоры условий, предусматривающих предоставление работникам, имеющим детей, дополнительных мер поддержки», — сказано в публиации.

