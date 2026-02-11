 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Такое указание он дал по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщил Кремль.

Срок подготовки проекта — до 1 июня 2026 года.

Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть возможность полного или частичного погашения семьям ипотеки или займов до 450 тыс. руб. в случае рождения четвертого ребенка.

Также на сайте Кремля сказано, что правительство должно будет до 1 июля 2026 года провести анализ востребованности ясельных групп в детских садах, в том числе негосударственных, и принять меры для их развития.

«При участии объединений работодателей и профессиональных союзов организовать работу по расширению практики включения в региональные соглашения и коллективные договоры условий, предусматривающих предоставление работникам, имеющим детей, дополнительных мер поддержки», — сказано в публиации.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Персоны
Романов Илья
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Гладков сообщил о повреждениях при повторном ударе ВСУ по Белгороду Политика, 22:16
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля Политика, 22:09
Экс-тренер сборной России выступил против участия россиян на Олимпиаде Спорт, 22:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Путин поручил проработать связь ипотечной ставки с числом детей Общество, 21:52
Хоккейный турнир стартовал с сенсации. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:50
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Итальянки завоевали первое в истории Олимпиады золото в санях-двойках Спорт, 21:47
Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России Политика, 21:44
Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля Общество, 21:41
Хоккейный турнир на ОИ начался с сенсации после гола игрока «Спартака» Спорт, 21:27
Гуменник пропустил тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ Спорт, 21:23
Цзю призвал понять сменивших российское гражданство спортсменов
РАДИО
 Общество, 21:23
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России Технологии и медиа, 21:19