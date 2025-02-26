Пушилин объяснил увольнение министра переходом ДНР на «мирные рельсы»

Министра уволили в том числе из-за задержек социальных выплат. Пушилин отметил, что «нельзя откладывать первоочередные задачи и поддержку людей, прикрываясь обстоятельствами»

Денис Стрельченко (Фото: Правительство Донецкой Народной Республики)

В ДНР уволен министр труда и социальной защиты Денис Стрельченко, так как он не смог перестроить работу в связи с переходом республики на «мирные рельсы», заявил глава региона Денис Пушилин.

«Неоднократно обращал внимание подчиненных, что республика перешла на мирные рельсы. Это требует от всех уровней власти работы в новом темпе, когда нельзя откладывать первоочередные задачи и поддержку людей на потом, прикрываясь обстоятельствами», — сказал он.

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По словам Пушилина, к увольнению Стрельченко привели два обстоятельства: замечания контрольных органов (хотя они были устранены) и задержки по выплатам социальных пособий жителям ДНР.

48-летний Стрельченко занимал свой пост с ноября 2022-го (сначала с припиской и.о.). В министерстве труда региона он работал с 2015 года.

На прошлой неделе Пушилин уволил главу Красногвардейского района Макеевки Викторию Морозову «за бездействие». Он объяснял это тем, что местные власти «недорабатывают в части общения с жителями и решения их проблем». До этого он отмечал, что некоторых руководителей районов «жители часто в глаза не видят». Пушилин отмечал, что делал предупреждение и давал неделю на исправление ситуации, но она не была решена, поэтому чиновницу уволили.