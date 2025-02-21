Путин присвоил звание генерал-майора замглавы Росгвардии ДНР Ходаковскому

Александр Ходаковский (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции замглавы главного управления (ГУ) Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александру Ходаковскому. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить воинские звания... сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации... генерал-майора полиции... Ходаковскому Александру Сергеевичу», — говорится в документе.

Помимо Ходаковского и других сотрудников Росгвардии, генеральские звания получили высшие офицеры российской армии и Росгвардии, а также сотрудники противопожарной службы, ФСИН, таможни и Следственного комитета.

Александр Ходаковский — бывший сотрудник Службы безопасности Украины, перешедший на сторону ДНР. В 2015 году он был главой Совета безопасности республики, в 2023 году стал замначальника ГУ Росгвардии по ДНР.