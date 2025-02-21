Путин поручил заняться ж/д путями в Крым из Центральной России через ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД рассмотреть вопрос о сообщении Крыма и Центральной России «через территории новых субъектов Российской Федерации». Текст соответствующего поручения доступен на сайте Кремля.

Речь идет о развитии пассажирского и грузового поездного движения.

Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Они должны подготовить доклад главе государства до 31 марта 2025 года.

Весной 2024 года первый замруководителя предприятия «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых заявил, что дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года.

По его словам, восстановление магистрали и строительство новой ветки началось осенью 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей.

Летом 2024 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион подготовил инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым. Но, по его словам, движение составов невозможно по соображениям безопасности.