Вирусологи оценили выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

Применение мРНК вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca приводит к повышенному риску заболеваний, говорится в масштабном исследовании ученых. РБК попросил вирусологов оценить эти выводы

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Результатов исследования о том, что такие вакцины от коронавируса, как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, могут впоследствии повлиять на неврологические, кровеносные и сердечно-сосудистые осложнения, следовало ожидать, рассказали РБК опрошенные вирусологи.

Так они прокомментировали масштабное исследование по использованию мРНК вакцин и их последствиях для здоровья вакцинированных. Согласно данным работы, вакцины, защищающие от тяжелого заболевания COVID-19, были связаны с более высоким риском воспаления сердца, повышенным риском образования тромбов в мозге после иммунизации и вероятностью возникновения синдрома Гийена-Барре, неврологического расстройства, писал Bloomberg.

Подобных выводов стоило ожидать, заявил РБК директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это связано с тем, что вакцины Pfizer и Moderna, сделанные на платформе мРНК, воспринимаются организмом как инородная информация. «Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить», — рассказал Гинцбург.

Согласно исследованиям, о которых рассказал ученый, появление миелитов и миокардитов в группе вакцинированных людей намного превышало количество возникновения тех же самых осложнений, которые встречаются в контрольных группах, которые не получали данные вакцины.

Однако, по мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, проведенных исследований все еще недостаточно, чтобы установить достоверную взаимосвязь между мРНК вакцинами и последующими осложнениями.

«Самая молодая платформа на основе мРНК вакцин. С этой платформы у нас данных недостаточно, которые были бы получены на широком объеме, на длительном временном интервале, поэтому тут много всяких сообщений, и единичных, и множественных случаев осложнений, которые могут быть связаны с этой платформой. В том числе развитие миокардитов, в том числе развитие сосудистых осложнений или даже внезапных смертей у пожилых пациентов. Эти платформы требуют дальнейшего изучения именно с длительным интервалом наблюдений после проведения вакцинаций», — пояснил Вознесенский.

Также вирусолог отметил, что применительно к AstraZeneca описаны несколько случаев как внезапной смерти, осложнений со стороны сосудистой системы, так и осложнений со стороны нервной системы.

«Наша вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе человека, и поэтому в регистрационных исследованиях таких осложнений после использования вакцин не зафиксировано», — заключил Вознесенский.

Его мнение подтверждает и Александр Гинцбург: «Что касается вакцины «Спутник V», которая в третьей фазе клинических испытаний, то количество этих осложнений и каких-либо других побочных осложнений не превышало контрольный уровень, то есть количество этих осложнений, которые встречаются обычно без вакцинации».

О том, что мРНК вакцины могут приводить к дальнейшим осложнениям, сообщалось еще в 2021 году, во время пандемии коронавируса. Так, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщало, что на территории континента было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca. После этого ряд стран, среди которых были Норвегия, Дания, Эстония, Исландия и Болгария, отказались от использования этой вакцины. Сама AstraZeneca заявляла, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет.

Тогда же регулятор США — Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) — указывал, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце) после вакцинации.