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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с препаратом от малярии

Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с антималярийным гидроксихлорохином
Сюжет
Пандемия коронавируса
В начале пандемии COVID пациентам выписывали гидроксихлорохин, что привело к гибели почти 17 тыс. человек в шести странах, считают ученые. Минздрав России исключил его из рекомендаций только весной 2021 года
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cadu Rolim / Keystone Press Agency / Global Look Press

От приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин во время первой волны пандемии коронавируса могли скончаться около 16,9 тыс. человек в шести странах — Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США. К такому выводу пришли французские исследователи, результаты их исследования опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Гидроксихлорохин назначали, «несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих его клиническую пользу», указали ученые. Они опирались на подсчеты, опубликованные в 2021 году в журнале Nature, согласно которым использование гидроксихлорохина увеличило смертность на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов. Количество погибших может быть существенно выше, поскольку исследование затрагивает только период с марта по июль 2020 года, когда гидроксихлорохин назначали особенно часто.

Помимо лечения малярии гидроксихлорохин также назначают при ревматоидном артрите, волчанке и некоторых других аутоиммунных заболеваниях

ВОЗ в июне 2020-го прекратила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID, после того как были обнаружены проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Тогда же американский регулятор отозвал разрешение на использование в экстренных случаях гидроксихлорохина и хлорохина, родственного противомалярийного препарата, после того как эксперты установили, что они могут иметь опасные побочные эффекты.

Минздрав России тогда не стал исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID, сообщая об эффективном использовании в малых дозах у пациентов с легкой и среднетяжелой формой течения COVID. При этом в ведомстве признавали, что механизм действия гидроксихлорохина изучен не до конца. Минздрав рекомендовал отказаться от гидроксихлорохина только в мае 2021 года.

Дональд Трамп, занимавший в начале пандемии коронавируса пост президента США, рассказывал о ежедневном приеме гидроксихлорохина в качестве профилактики от COVID. «Что вам терять? Принимайте [это лекарство]», — советовал Трамп.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Малярия коронавирус Франция Бельгия США Турция Испания Италия
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