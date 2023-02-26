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СК проверит уборку снега на трассе из Москвы в Петербург после ДТП

СК проверит уборку снега на трассе из Москвы в Петербург после массового ДТП
Следователи начали проверку по факту ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия. СК, в частности, проверит тех, кто очищал снег на скоростной автомагистрали
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Новгородской области организовали проверку после ДТП на трассе М-11 «Нева» с участием 41 автомобиля, следователи-криминалисты выехали на место инцидента. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, проверка была организована по ст. 238 УК России (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Авария произошла 26 февраля в 11:20 на 504-м км дороги, в Маловишерском районе из-за сложных метеоусловий, сообщали «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог). Сначала столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств».

Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте. Пострадали 14 человек, пятеро госпитализированы (четверо детей и одна женщина) в медицинские учреждения.

Из-за аварии движение в сторону Москвы по трассе перекрыто. Объехать участок, где произошло ДТП, можно по трассе М-10. Съезды на нее организованы на 330-м км по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м км по направлению в Москву.

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Областная прокуратура также начала проверку по факту происшествия. По данным ведомства, «изначально массовое ДТП спровоцировано столкновением двух грузовых автомобилей».

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Теги
Дарья Григорьева
ДТП Новгородская область М-11 Следственный комитет платные дороги
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