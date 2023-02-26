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Число попавших в ДТП в Новгородской области машин выросло до 41

ГИБДД: количество участников ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выросло до 41
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Количество автомобилей, которые попали в массовую аварию на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, выросло до 41, сообщило региональное управление ГИБДД в телеграм-канале. Ранее сообщалось о 32 участниках ДТП.

«В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы (четверо детей и одна женщина) в медицинские учреждения», — говорится в сообщении. ТАСС уточняет, что всего пострадали 14 человек.

Авария произошла 26 февраля в 11:20 на 504-м километре дороги, в Маловишерском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств». Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте. Движение по трассе в сторону Москвы было перекрыто.

Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве сообщили, что «изначально массовое ДТП спровоцировано столкновением двух грузовых автомобилей».

Авария произошла из-за сложных метеоусловий, отметили в ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог). Губернатор региона Андрей Никитин поручил контролировать очистку дорог «в связи с чрезвычайными погодными условиями».

Теги
ДТП Новгородская область М-11 ГИБДД новости
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