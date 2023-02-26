Трассу из Петербурга в Москву перекрыли из-за массового ДТП

По данным ГИБДД, сначала столкнулись два грузовика, а затем в ДТП попали еще восемь машин. Водителям советуют объезжать перекрытый участок по федеральной трассе М-10

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В Новгородской области произошло массовое ДТП на федеральной трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург), движение в сторону столицы перекрыто, сообщили в ГИБДД.

«Полоса для движения транспортных средств по направлению в г. Москва временно перекрыта. С 545 км этот участок возможно объехать по федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия», — говорится в сообщении.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла около 11:20 мск на 502-м км трассы. «Сначала столкнулись два грузовика, после чего начали собираться машины. Сейчас там около десяти машин», — сообщили ТАСС в ГИБДД. По информации телеграм-канала «112», пострадали 12 человек, среди них есть ребенок. Авария произошла из-за гололеда.

25 февраля на федеральной автодороге М-10 «Россия» в Новгородском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель, ехавший в Санкт-Петербург, врезался в опору освещения, после чего наехал на другую машину. В тот же день, уточняет «Новгород», произошло еще одно ДТП на трассе М-11.