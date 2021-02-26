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В Ингушетии экс-главу МВД задержали из-за протестов о границе с Чечней

Бывшего главу МВД Ингушетии обвинили в организации применения насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, он был одним из активных участников незаконного митинга против установления ингушско-чеченской границы
Ахмед Погоров
Ахмед Погоров (Фото: СК)

В городе Назрани после двух лет розыска задержали бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, одного из лидеров протестов против установления ингушско-чеченской границы. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Погорову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 318 УК (организация применения насилия в отношении представителей власти).

По версии следствия, 26 марта 2019 года в городе Магасе прошел санкционированный массовый митинг, который к вечеру «перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день».

«Протестующие лица применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

Границу между Чечней и Ингушетией внесли в госреестр недвижимости
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Погоров, считает следствие, был одним из активных участников незаконного митинга и «организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта».

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками в сентябре 2018 года. Она не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

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В конце марта 2019 года в Магасе прошел митинг против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». Участники акции протеста выступали против положений закона о референдуме республики в новой редакции и призывали отменить соглашение об изменении границ между Ингушетией и Чечней. Во время акции между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения, которые власти республики назвали «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа».

После митингов по делу о незаконном применении насилия в отношении представителей власти были задержаны 47 человек, сообщил СК. По данным ведомства, 33 из них вынесли обвинительные приговоры.

Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. Конституционный суд России признал решение о границе законным.

Автор
Виктория Полякова
Ингушетия Чечня Следственный комитет
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