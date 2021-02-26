В Ингушетии экс-главу МВД задержали из-за протестов о границе с Чечней
В городе Назрани после двух лет розыска задержали бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, одного из лидеров протестов против установления ингушско-чеченской границы. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Погорову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 318 УК (организация применения насилия в отношении представителей власти).
По версии следствия, 26 марта 2019 года в городе Магасе прошел санкционированный массовый митинг, который к вечеру «перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день».
«Протестующие лица применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.