Суд в Ингушетии арестовал на десять суток организаторов акции протеста

Суд в Ингушетии арестовал на десять суток организаторов акции протеста

Четырех организаторов несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ингушетии, арестовали на десять суток. Административный арест назначил им Магасский районный суд, передает «Интерфакс».

По данным агентства, речь идет о сопредседателях всемирного конгресса ингушского народа Ахмеде Погорове и Мусе Мальсагове, руководителе общественного движения «Опора Ингушетии» Барахе Чемурзиеве, также арест назначен члену ингушского комитета национального единства Ахмеду Барахоеву. Суд признал их виновными в нарушении порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП РФ).

Информацию об аресте на десять суток Барахоева, Чемурзиева и Мальсагова подтвердили РБК председатель ингушского национального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов и глава организации «МАШР» Магомед Муцольгов. Кроме того, по информации председателя отделения «Яблока», председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов оштрафован на 150 тыс. руб.

Муцольгов рассказал, что в среду утром в Ингушетии правоохранительные органы проводили следственные действия по 15 адресам участников акции протеста, а также в доме муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии Исы Хамхоева и в доме депутата Народного собрания республики Бейлала Евлоева.

Представители главы Ингушетии перенаправили вопрос РБК об обысках в регионе к правоохранительных органам.