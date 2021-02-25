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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин допустил отмену ограничений на поездки в транспорте для пожилых

Из разряда обязательных их в скором времени могут перевести в рекомендательные. Ранее источники РБК сообщили, что власти Москвы подготовили план по отмене ограничений для пожилых
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столице в ближайшее время могут снять ограничения на передвижение в общественном транспорте для людей из групп риска по коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам [решал], ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения», — пояснил мэр.

Мэрия обсудила отмену коронавирусных ограничений для пожилых людей
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Градоначальник выразил надежду, что пожилые москвичи продолжат активно вакцинироваться от коронавируса.

Ранее источники РБК сообщили, что столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. Им планируют разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленке. Итогового решения пока нет, власти будут действовать, исходя из показателей заболеваемости после мартовских праздников.

25 февраля Собянин также говорил, что в Москве могут снять ряд ограничений из-за коронавируса к концу весны. По словам мэра, заболеваемость в городе продолжает падать. Собянин отметил, что сейчас ежедневно госпитализируют около 500-600 заболевших коронавирусной инфекцией, при том что еще недавно их число могло равняться 1,7 тыс.

Собянин допустил снятие части COVID-ограничений в ближайшие два месяца
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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В группу риска по коронавирусу входят пожилые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Сейчас для них сохраняется ряд ограничений, в частности они должны работать дистанционно (за исключением сотрудников ряда организаций), их льготные транспортные карты заблокировали.

За последние сутки в Москве выявили 1406 новых зараженных коронавирусом. Их общее число выросло до 973 578 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова
Сергей Собянин Москва коронавирус ограничения
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