Собянин допустил отмену ограничений на поездки в транспорте для пожилых

Из разряда обязательных их в скором времени могут перевести в рекомендательные. Ранее источники РБК сообщили, что власти Москвы подготовили план по отмене ограничений для пожилых

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В столице в ближайшее время могут снять ограничения на передвижение в общественном транспорте для людей из групп риска по коронавирусу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам [решал], ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения», — пояснил мэр.

Градоначальник выразил надежду, что пожилые москвичи продолжат активно вакцинироваться от коронавируса.

Ранее источники РБК сообщили, что столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. Им планируют разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленке. Итогового решения пока нет, власти будут действовать, исходя из показателей заболеваемости после мартовских праздников.