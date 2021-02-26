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Пандемия коронавируса ,  
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Во время пандемии почти 80% россиян обеспокоились потерей работы

79% опрошенных заявили, что не уверены в стабильности своего трудоустройства, 43% боятся потерять работу. Среди популярных страхов - утрата гражанских свобод и боязнь заразиться коронавирусом
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Неуверенность в своем трудоустройстве стала главной тревогой для россиян в период пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman (есть у РБК).

Опрос проводился в 28 странах в октябре-ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тыс. человек в возрасте от 25 до 64 лет.

79% россиян заявили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. 43% опрошенных и вовсе заявили, что бояться потерять работу. Вторым самым популярным страхом жителей страны стала возможная утрата гражданских свобод — об этом заявили 61% респондентов.

На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом. Об этом страхе рассказали 60% россиян, 34% считают COVID-19 прямой опасностью. В пятерке главных страхов также присутствуют глобальные климатические изменения, а также хакеры и киберпреступность.

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Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Россияне считают, что самой фундаментальной задачей, которой нужно заняться государству в 2021 году — улучшение системы здравоохранения. Повышение качества образования на втором месте, борьба с бедностью в стране — на третьем.

Аналитики Edelman также выяснили, что больше половины опрошенных предвзято относятся к СМИ. 53% уверены, что журналисты намеренно вводят людей в заблуждение, 64% заявили, что СМИ больше занимаются идеологической и политической пропагандой, чем повышением информированности общества.

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Исследование показало, что россияне не рассматривают СМИ и власти в качестве достоверных источников информации. Больше всего они доверяют представителям научного сообщества (65%) и работодателю (53%).

Россияне назвали свой главный страх во время пандемии
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Осенью прошлого года россияне также называли возможную потерю работы или зарплаты своим главным страхом. Опрос НИУ ВШЭ показал, что 37% жителей страны боятся увольнения или сокращения, еще 21% заявили о страхе лишиться зарплаты или пенсии.

О страхе потерять работу в 2021 году заявляла треть жителей России. 27% опрошенных сообщили, что боятся безденежья, еще 17% выразили опасения за жизнь и здоровье близких. Каждый девятый россиянин ждет боится, что наступивший год окажется еще хуже 2020-го.

Автор
Михаил Котляр
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