Во время пандемии почти 80% россиян обеспокоились потерей работы

79% опрошенных заявили, что не уверены в стабильности своего трудоустройства, 43% боятся потерять работу. Среди популярных страхов - утрата гражанских свобод и боязнь заразиться коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Неуверенность в своем трудоустройстве стала главной тревогой для россиян в период пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman (есть у РБК).

Опрос проводился в 28 странах в октябре-ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тыс. человек в возрасте от 25 до 64 лет.

79% россиян заявили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. 43% опрошенных и вовсе заявили, что бояться потерять работу. Вторым самым популярным страхом жителей страны стала возможная утрата гражданских свобод — об этом заявили 61% респондентов.

На третьем месте — боязнь заразиться коронавирусом. Об этом страхе рассказали 60% россиян, 34% считают COVID-19 прямой опасностью. В пятерке главных страхов также присутствуют глобальные климатические изменения, а также хакеры и киберпреступность.