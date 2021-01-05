Эксперты назвали главные страхи россиян в 2021 году

Каждый девятый житель страны боится, что 2021 год окажется еще хуже, чем 2020-й. Многие высказывают страхи потерять работу или часть зарплаты. Меньше всего за будущее переживают молодежь и граждане с зарплатой от 80 тыс. руб.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Треть россиян в 2021 году боятся потерять свою работу или не найти более высокооплачиваемую. Это выяснил сервис Superjob после проведенного в конце декабря опроса 1,6 тыс. взрослых граждан, пишет «РИА Новости».

27% респондентов заявили, что боятся безденежья, еще 17% опасаются в 2021 году за свое здоровье и здоровье близких людей. При этом каждый девятый россиянин — 11% опрошенных — сообщил о страхе, что 2021 год будет еще хуже, чем 2020-й.

7% переживают из-за образования своих детей, 6% боятся продления ограничений в сферах торговли, услуг и развлечений. Еще 5% респондентов страшит одиночество и обвал рубля.

При этом почти четверть россиян — 22% — вообще не испытывают никаких страхов перед наступившем годом. Больше половины из них — это молодые люди до 24 лет и граждане, чья месячная зарплата превышает 80 тыс. руб.