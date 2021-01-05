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Эксперты назвали главные страхи россиян в 2021 году

Каждый девятый житель страны боится, что 2021 год окажется еще хуже, чем 2020-й. Многие высказывают страхи потерять работу или часть зарплаты. Меньше всего за будущее переживают молодежь и граждане с зарплатой от 80 тыс. руб.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Треть россиян в 2021 году боятся потерять свою работу или не найти более высокооплачиваемую. Это выяснил сервис Superjob после проведенного в конце декабря опроса 1,6 тыс. взрослых граждан, пишет «РИА Новости».

27% респондентов заявили, что боятся безденежья, еще 17% опасаются в 2021 году за свое здоровье и здоровье близких людей. При этом каждый девятый россиянин — 11% опрошенных — сообщил о страхе, что 2021 год будет еще хуже, чем 2020-й.

7% переживают из-за образования своих детей, 6% боятся продления ограничений в сферах торговли, услуг и развлечений. Еще 5% респондентов страшит одиночество и обвал рубля.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

При этом почти четверть россиян — 22% — вообще не испытывают никаких страхов перед наступившем годом. Больше половины из них — это молодые люди до 24 лет и граждане, чья месячная зарплата превышает 80 тыс. руб.

Молодежь чаще всего (в 9% случаях) переживает из-за закрытых заведениях сферы досуга. Люди с довольно высоким достатком, в свою очередь, опасаются закрытых из-за пандемии COVID-19 границ.

Ранее Superjob выяснил, что почти треть россиян — 29% — в наступившем году планируют посвятить время образованию и больше читать. Еще 27% жителей заявили, что хотят в 2021-м наладить личную жизнь, больше общаться с близкими и заняться спортом.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Популярными планами у граждан также является занятие хобби (22%). Каждый пятый опрошенный хочет в новом году сменить место жительства и выучить иностранный язык.

Компания Ipsos Predictions в конце декабря провела исследование и выяснила, что большая часть жителей России — 70% — не верит, что после завершения пандемии коронавирусной инфекции мир изменится в лучшую сторону. Позитивный взгляд на будущее сохраняют только 22% респондентов.

Автор
Михаил Котляр
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