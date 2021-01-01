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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне назвали свой главный страх во время пандемии

Россияне во время пандемии коронавируса боятся остаться без работы и лишиться зарплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социологического опроса «Социальное самочувствие россиян», подготовленного НИУ ВШЭ.

Более трети опрошенных (37%) своим главным страхом назвали потерю работы, 21% опасается, что перестанут выплачивать зарплату и пенсию.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года в 173 населенных пункта 59 регионов России методом личного интервью, в нем приняли участие россияне в возрасте от 15 до 72 лет. Всего было опрошено 6 тыс. человек. Предыдущие опросы проводились в декабре 2016 года и сентябре 2018 года.

Опрос показал отношение россиян к 2020 году
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При этом граждане больше не боятся инфляции. «Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции», — отмечают в ВШЭ.

Основным экономическим риском «рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги» считают всего 17%, обесценивание денежных сбережений — всего 4%, подорожание запланированных крупных покупок, наиболее зависимых от курса рубля, — всего 2% граждан.

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В середине ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали следовать регулярному распорядку дня, чтобы избавиться от страха и стресса в период пандемии. Например, вставать и ложиться спать в одно и то же время, отдавать предпочтение здоровой пище и занятиям спортом, а также отделять работу от отдыха.

россияне опрос ВШЭ пандемия
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