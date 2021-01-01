Россияне назвали свой главный страх во время пандемии

Россияне во время пандемии коронавируса боятся остаться без работы и лишиться зарплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социологического опроса «Социальное самочувствие россиян», подготовленного НИУ ВШЭ.

Более трети опрошенных (37%) своим главным страхом назвали потерю работы, 21% опасается, что перестанут выплачивать зарплату и пенсию.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года в 173 населенных пункта 59 регионов России методом личного интервью, в нем приняли участие россияне в возрасте от 15 до 72 лет. Всего было опрошено 6 тыс. человек. Предыдущие опросы проводились в декабре 2016 года и сентябре 2018 года.