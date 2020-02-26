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Глава МВД упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках

Расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере мешают сложности взаимодействия МВД и Центробанка. Глава ведомства Владимир Колокольцев обвинил регулятора в несвоевременной передаче нужной следователям информации
Владимир Колокольцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере не вовремя и несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», — сказал Колокольцев.

Для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями, считает Колокольцев, необходимо вносить изменения в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии.

По словам министра, в финансовой сфере сохраняется высокий уровень правонарушений. Он напомнил о том, что в России широко распространены случаи хищения средств у банков и их клиентов. Как следствие, у банков отзывают лицензии, и это отражается на интересах вкладчиков и финансовом рынке в целом.

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В 2019 году лицензий лишилось 28 кредитных организаций. По оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в 2020 году лишиться лицензий могут еще 25–30 банков. ЦБ отчитывался о том, что в 2019 году выявил 308 «лжебанков» и компаний на страховом рынке, занимающихся нелегальной деятельностью.

Соглашение о взаимодействии между Центробанком и МВД было подписано в 2004 году, для его реализации должна действовать рабочая группа, возглавляемая заместителем министра и зампредом Центробанка.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МВД, Владимир Колокольцев, Центробанк
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