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ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил в России более 200 организаций с признаками финансовых пирамид. Высока доля интернет-мошенников: как только в России появляется новая соцсеть, в ней сразу начинают рекламировать пирамиды
Фото: Максим Змеев / Reuters

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Это заметно больше, чем в 2018-м (168) и 2017-м (137), а в целом за 2015–2019 годы регулятор выявил 922 вероятные пирамиды.

Год назад ЦБ организовал Центр компетенций по финансовым пирамидам, который выявляет и расследует деятельность таких организаций, пояснил Лях.

«Связано это (рост числа выявленных пирамид. — РБК) с тем, что мы год назад открыли специальный хаб, который как раз и направлен на то, чтобы выявлять все финансовые пирамиды, просеивать мелким ситом информацию о финансовых пирамидах и прежде всего действовать так, чтобы те проекты, которые появляются, не дорастали до стадии финансовых пирамид, и прекращать их деятельность как можно быстрее, чтобы они не наносили ущерба гражданам», — отметил Лях.

В частности, 80 компаний стали бы финансовыми пирамидами, если бы ЦБ не выявил и не прекратил их деятельность на стадии, когда они только появились, заявил банкир.

Где и на что привлекают деньги

Большая доля выявленных пирамид (88) была зарегистрирована в Центральном федеральном округе, отметил Лях. Среди интернет-пирамид все больше доля зарубежных, сказал директор департамента: 43% из них были зарегистрированы в Великобритании. Как правило, это компании, не поднадзорные местному регулятору, уточнил он: просто их домен зарегистрирован в этой юрисдикции.

Средства такие организации привлекают в основном через интернет-сайты и социальные сети, сообщил Лях: «В принципе, как только появляется та или иная социальная сеть, в ней появляются и проекты, связанные с тем, чтобы привлекать деньги населения не самым лицензированным, честным путем, то есть, прямо говоря, финансовые пирамиды появляются».

Причем это не зависит от формата соцсети или контента, который в ней размещается. «Есть, например, социальная сеть с короткими видеороликами, которая только из видеороликов состоит, и там буквально сразу после появления в России, активного распространения начинают появляться ролики, которые предлагают индивидуальные инвестиционные продукты, выгодные вложения, якобы выгодные инвестиции», — отметил Лях.

Часть пирамид по-прежнему открывает «живые» офисы: это позволяет придать солидности и собирать непосредственно денежные средства, а не только переводами, сообщил представитель ЦБ.

Деньги финансовые пирамиды привлекают в первую очередь в криптовалюте, а также на доверительное управление средствами и криптоактивами. Есть и классические предложения: строительство недвижимости, выращивание сельскохозяйственных культур, инвестирование в акции компаний, которые не торгуются на бирже, но должны «вот-вот» выйти, перечислил Лях.

Другие мошенники

«Черных» кредиторов в 2019 году ЦБ выявил заметно меньше, чем годом ранее — 1845 против 2293, отметил Лях. «Самая устойчивая схема, которая есть сейчас, такова: физические лица и индивидуальные предприниматели выдают деньги, потом исчезают, [...] не берут долгое время выплату по этим якобы кредитам и проценты, а потом сразу выходят в суд с требованием погашения больших сумм с процентами», — сказал он.

«Бывает, что компания создает параллельно две организации: одну пытается или регистрирует в качестве легальной и поднадзорной Банку России организации и вторую параллельно для того, чтобы собственно в нее и принимать деньги или от ее имени выдавать кредиты. То есть под прикрытием легальной деятельности может осуществляться и нелегальная деятельность в том числе», — уточнил Лях.

Лидер по количеству «черных» кредиторов — Южный федеральный округ, затем идут Урал и Центральный федеральный округ. ЦБ в прошлом году также обнаружил 210 нелегальных форекс-дилеров, в основном они действовали из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы.

«Для активного привлечения клиентов данные компании, нелегальные форексеры, по-прежнему используют обучающие центры, которые фактически являются такими структурными подразделениями, привлекающими клиентов и работающими с ними. Такая преимущественно партнерская сеть представлена в крупных городах Российской Федерации, и пострадавшие, как правило, до конца уверены, что они являются участниками реальных торгов на рынке Forex, считают, что их права могут быть восстановлены, то есть им может либо компания, либо кто-то еще выдать какую-то компенсацию. Как правило, это не так, и практически никогда это не так. И, естественно, мошенники, как только получают деньги, исчезают, и на счетах продолжают рисовать просто цифры. С этими цифрами ничего сделать нельзя», — рассказал Лях. По его словам, в среднем на одного нелегального форекс-дилера в крупных городах России работает пять—десять таких консультационных центров.

ЦБ также выявил 308 организаций с другими видами нелегальной деятельности, в том числе лжебанков и компаний на страховом рынке. По словам Ляха, услугами нелегальных участников финансового рынка активнее всего пользуются граждане 30–55 лет.

По выявленным ЦБ случаям нелегальной деятельности в 2018–2019 годах правоохранительными органами применено около 3000 административных и уголовных мер наказания, резюмировал Валерий Лях.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Центробанк, финансовые пирамиды
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