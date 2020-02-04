ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил в России более 200 организаций с признаками финансовых пирамид. Высока доля интернет-мошенников: как только в России появляется новая соцсеть, в ней сразу начинают рекламировать пирамиды

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ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Это заметно больше, чем в 2018-м (168) и 2017-м (137), а в целом за 2015–2019 годы регулятор выявил 922 вероятные пирамиды.

Год назад ЦБ организовал Центр компетенций по финансовым пирамидам, который выявляет и расследует деятельность таких организаций, пояснил Лях.

«Связано это (рост числа выявленных пирамид. — РБК) с тем, что мы год назад открыли специальный хаб, который как раз и направлен на то, чтобы выявлять все финансовые пирамиды, просеивать мелким ситом информацию о финансовых пирамидах и прежде всего действовать так, чтобы те проекты, которые появляются, не дорастали до стадии финансовых пирамид, и прекращать их деятельность как можно быстрее, чтобы они не наносили ущерба гражданам», — отметил Лях.

В частности, 80 компаний стали бы финансовыми пирамидами, если бы ЦБ не выявил и не прекратил их деятельность на стадии, когда они только появились, заявил банкир.