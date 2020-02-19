Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

Банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного, подсчитали в ЦБ. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам

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Российские банки в 2019 году суммарно выплатили клиентам 935 млн руб., списанных с их счетов без согласия. Эта сумма компенсирует примерно 15% денег, потерянных клиентами в результате несанкционированных операций, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Ранее регулятор никогда не раскрывал данные о доле возмещения, а сумму — лишь один раз, по итогам третьего квартала 2018 года, когда банки вернули пострадавшим 230 млн руб.

Потери от несанкционированных операций

В прошлом году банки провели 576,5 тыс. транзакций, которые впоследствии были признаны несанкционированными. Речь идет о переводах физических и юридических лиц, совершенных без их согласия с помощью платежных карт и других электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков. Общая сумма таких операций составила 6,42 млрд руб.

По итогам 2018 года ФинЦЕРТ сообщал о несанкционированных операциях на 1,38 млрд руб., но учитывал лишь операции по платежным картам.