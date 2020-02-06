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Аналитики назвали возможное число отзывов банковских лицензий в 2020 году

Число кредитных организаций, которые могут лишиться банковских лицензий в 2020 году, сократится на 10%, а лицензий лишатся 25-30 банков. При этом с учетом добровольных ликвидаций к концу года на рынке останется порядка 400 игроков. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По состоянию на 1 января в России действовали 442 кредитные организации. Рекордное число число лицензий регулятор отозвал в период с 2015 по 2016 годы. За тот период с рынка ушли 189 кредитных организаций, однако впоследствии темпы расчистки сектора замедлились.

В 2019 году лицензий лишились 28 организаций. Руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин считает, что в ближайшие годы темпы отзыва лицензий вряд ли превысят 10% в год.

По мнению директора по рейтингам кредитных организаций «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, уход банков с рынка связан со сделками M&A и добровольной сдачей лицензий. Она считает, что часть кредитных организаций может добровольно сдать лицензии.

В декабре 2019 года председатель Центрбанка России Эльвира Набиуллина говорила о завершении активного этапа расчистки банковского сектора регулятором. Она отмечала, что ЦБ намерен сконцентрироваться на продаже санируемых банков.

В октябре 2019 года аналитики НКР спрогнозировали сокращение числа региональных банков. При этом, как отмечали эксперты, уходить с рынка кредитные организации будут не принудительным путем, а добровольно, сдавая лицензии ЦБ.

Теги: банки, отзыв лицензии, аналитики
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