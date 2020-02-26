Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова

«Выбивать признания» из бывших сотрудников МВД, задержанных по делу Ивана Голунова, никто не будет, дело надо расследовать без спешки, заявил президент

Иван Голунов (слева) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Активная позиция общественности сыграла важную роль в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», — сказал он.

По словам Путина, сейчас в расследовании дела Ивана Голунова «ситуация развивается, работают правоохранительные органы». Президент подчеркнул, что в этом деле не нужна спешка. «Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или чтобы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени», — заявил глава государства.

В июне 2019 года журналиста Meduza Ивана Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. 8 июля журналиста отправили под домашний арест, а спустя три дня отпустили из-за недоказанности вины. Сам Голунов полностью отрицал вину и утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили из-за его профессиональной деятельности: журналист готовил расследование о ГБУ «Ритуал» и связи его руководства с силовиками. МВД сначала опубликовало фотографии, которые, как утверждалось, были сделаны в квартире журналиста и на которых была запечатлена нарколаборатория, а потом удалило их.