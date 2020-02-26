Новак назвал продолжительность сохранения спроса на нефть

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Потребность в нефти сохранится в ближайшие 20 лет, несмотря на сокращение темпов роста потребления и спроса на нее. Об этом министр энергетики России Александр Новак заявил в программе «Право на справедливость» в эфире «Первого канала».

«Здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться», — сказал Новак.

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