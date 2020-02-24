Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 впервые с 14 февраля

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 14 февраля опустилась ниже $57. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 3:52 мск 24 февраля цена на нефть марки Brent составляла $56,56 за баррель, что почти на 3,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Как объясняет Reuters, цены на нефть упали, так как инвесторы опасались снижения спроса на нефть из-за вспышки нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае. Однако, отмечает агентство, производители не собираются ограничивать производство.

По данным Центрального банка России, новый коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года. По этому показателю он обошел птичий грипп и свиной грипп. Согласно отчету Центробанка, в период наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть снижались на 17%.