Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Если сбудутся прогнозы и будет снижение экономического роста, то, конечно, спрос [на нефть] будет снижаться. Мы несколько раз это уже обсуждали с саудовским министром, мы готовы реагировать на эти вещи [последствия коронавируса], но для этого нужно более точно оценить ситуацию», — добавил Новак.

По его словам, встреча ОПЕК с Россией и другими участниками соглашения о сокращении добычи нефти, назначенная на март, может состояться раньше «при необходимости» или вообще быть перенесена. «Мы это обсуждали, мы готовы перенести», — заключил он.

Накануне председатель конференции ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб, сообщил, что переговоры ОПЕК+ об уровнях добычи нефти могут перенести на более ранний срок — с марта на февраль. Это может потребоваться, чтобы оперативно обсудить меры по обеспечению баланса на рынке на фоне опасений, вызванных распространением коронавируса, пояснил он.