В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,72 0,23 EUR Бирж. 74,67 0,26 Brent 65,27 -0,67% USD Нал. 66,12 65,31 EUR Нал. 75,01 74,19 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1360 -0,0004 BTC/USD Бирж. 3 884,90 -38,80 IMOEX 2 485,29 -0,37% RTSI 1 191,13 -0,87% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+55,24%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+55,24%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 12:33
АвтоВАЗ остановил главный конвейер из-за проблем с горячей водой Бизнес, 16:27 МВД объявило в розыск бывшего директора фонда Навального Общество, 16:10 В Бурятии из-за затянувшейся транспортировки в больницу умер ребенок Общество, 16:05 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 15:57 Партнер Baring Vostok назвал заявителя одним из лучших банкиров России Бизнес, 15:54 Глава Tron назвал три причины нового роста Bitcoin Крипто, 15:48 В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых» Политика, 15:43 «МЮ» потерял десять футболистов из-за травм перед игрой чемпионата Англии Спорт, 15:41 Иванов назвал регион с самыми большими инвестициями в расчете на человека Экономика, 15:36 ЦБ назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры Финансы, 15:33 Умерла призер конкурса «Супермодель СССР» Ольга Пантюшенкова Общество, 15:23 The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году Экономика, 15:22 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 15:11 Управляющая компания «Главкино» подала иск о банкротстве Финансы, 15:09
Дело клана Арашуковых ,  
0 
В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»
Всего следователи провели более 70 обысков у подозреваемых в хищении природного газа и на предприятиях — потребителях газа
Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рамках дела о хищении природного на сумму более 31 млрд руб. (основными фигурантами являются сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков) следователи провели обыски в кабинетах руководящих сотрудников Следственного комитета и МВД по Карачаево-Черкессии.​ Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Всего следователи провели свыше 70 обысков в 22 городах в Ставрополье, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Силовики пришли, в частности, к следующим чиновникам:

  • первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов;
  • заместитель руководителя управления СКР по республике Арсен Еазов;
  • замминистра — начальник полиции по Карачаево-Черкесии Ансар Боташев;
  • начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов;
  • заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов;
  • заместитель руководителя следственного управления СКР по Дагестану Марат Огузов.

Если будут выявлены факты коррупции, следователи обещают принять против них «соответствующие меры реагирования».

​Также в ходе проведения обысков были обнаружены незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета.

Фотогалерея 
Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Следственный комитет России, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Дагестан ..., Ставрополье, Карачаево-Черкесия
Материалы по теме
Почти треть россиян сочли арест Арашуковых попыткой передела сфер влияния
Общество
«Газпром» выявил «пропажу» газа в отеле Арашуковых еще в 2017 году
Общество
Утечки вписались в схему: как ФСБ раскрыла газовые хищения Арашуковых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter