В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»

В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»

Всего следователи провели более 70 обысков у подозреваемых в хищении природного газа и на предприятиях — потребителях газа

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В рамках дела о хищении природного на сумму более 31 млрд руб. (основными фигурантами являются сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков) следователи провели обыски в кабинетах руководящих сотрудников Следственного комитета и МВД по Карачаево-Черкессии.​ Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Всего следователи провели свыше 70 обысков в 22 городах в Ставрополье, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Силовики пришли, в частности, к следующим чиновникам:

первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов;

заместитель руководителя управления СКР по республике Арсен Еазов;

замминистра — начальник полиции по Карачаево-Черкесии Ансар Боташев;

начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов;

заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов;

заместитель руководителя следственного управления СКР по Дагестану Марат Огузов.

Если будут выявлены факты коррупции, следователи обещают принять против них «соответствующие меры реагирования».

​Также в ходе проведения обысков были обнаружены незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета.