В СК и МВД Карачаево-Черкесии пришли с обысками по «делу Арашуковых»

В рамках дела о хищении природного на сумму более 31 млрд руб. (основными фигурантами являются сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков) следователи провели обыски в кабинетах руководящих сотрудников Следственного комитета и МВД по Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Всего следователи провели свыше 70 обысков в 22 городах в Ставрополье, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Силовики пришли, в частности, к следующим чиновникам:
- первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов;
- заместитель руководителя управления СКР по республике Арсен Еазов;
- замминистра — начальник полиции по Карачаево-Черкесии Ансар Боташев;
- начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов;
- заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов;
- заместитель руководителя следственного управления СКР по Дагестану Марат Огузов.
Если будут выявлены факты коррупции, следователи обещают принять против них «соответствующие меры реагирования».
Также в ходе проведения обысков были обнаружены незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета.