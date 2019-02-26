Верховный суд включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег

Пленум Верховного суда во вторник, 26 февраля изменил свое постановление 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВС.

В связи с рекомендациями ФАТФ (международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) судьи уточнили, что статьи 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления, говорится в постановлении Верховного суда.

В марте в Россию приедет миссия ФАТФ, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов.

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