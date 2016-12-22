Всё в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы

В Думу внесен проект закона, ужесточающего контроль за денежными операциями, в том числе почтовыми переводами и привязанными к мобильным телефонам счетами. Что это значит для потребителей и рынка финансовых услуг — разбирался РБК

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В Госдуму 8 ноября внесен законопроект, расширяющий перечень денежных операций, контролируемых российской финансовой разведкой в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно документу, почтовые переводы свыше 100 тыс. руб., а также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, объемом свыше 50 тыс. руб. (либо эквивалентные суммы в валюте) будут подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — за исключением случаев непосредственной оплаты услуг связи. Кроме того, обязательному контролю подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тыс. руб., если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

Авторы этих поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты нижней палаты Игорь Дивинский, Олег Николаев, а также сенатор Николай Журавлев.

Что это означает для обычных потребителей?

«И операторы [связи], и «Почта России» в соответствии с законом о противодействии легализации капиталов, полученных преступных путем, являются субъектами, которые обязаны предоставлять информацию об операциях, которые превышают определенный уровень», — сказал РБК Аксаков. Сейчас для перечисленных в законопроекте видов операций эти уровни не установлены. «В этом законопроекте четко прописывается, какие операции подлежат обязательному контролю и, соответственно, определяется уровень, с которого этот контроль осуществляется, и информация предоставляется в службу финансового мониторинга», — указал глава парламентского комитета по финансовому рынку.

«Для людей это [реализация законопроекта] ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций. Можно сказать, что это статистическая информация, которая будет предоставляться дополнительно», — объяснил Аксаков.

Зачем понадобился дополнительный контроль?

«Почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание. Это серая зона, она мало контролируемая», — заявил РБК сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. Контроль со стороны Росфинмониторинга не означает, что операции сверх определенной денежной суммы сразу будут считаться отмыванием, добавил Тимошкин. «Это индикаторы мощности финансовых потоков», — отметил он.

В рамках обязательного контроля операторы платежей — банки, брокеры, сотовые компании и т. п. — обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях на сумму свыше определенных порогов. Провайдеры фиксированной или беспроводной связи будут обязаны следить за операциями абонентов на сумму от 50 тыс. руб. с использованием денежных средств на их телефонном счете — но лишь если это не оплата услуг связи, а, например, операции по переводу средств другим абонентам или иным третьим лицам.

В 2017 году Почта России осуществила денежные переводы и доставку пенсий на общую сумму 3,2 трлн руб. (более подробную информацию ФГУП не предоставила).

Есть ли в законе позитивные положения для субъектов финмониторинга?

Авторы законопроекта предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). То есть для каждой организации будет определен свой вид ОПОК, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг. «Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора», — отмечается в пояснительной записке к документу. «Теперь банки будут отвечать за банковские операции, лизинговые компании — за лизинговые операции, страховые организации — за страховые и прочее. Теперь направление этих сообщений будет идти непосредственно в Росфинмониторинг, а не через Банк России», — пояснил Тимошкин.

Кроме того, все ОПОК будут разделены на операции и сделки. За счет этого снизится нагрузка для организаций банковского сектора — банкам не нужно будет запрашивать документы по сделкам, следует из проекта закона.

Какие денежные операции контролируются сейчас Согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, операции с денежными средствами или иным имуществом (например, покупка или продажа валюты физическим лицом, размещение наличных средств на депозите третьих лиц, купля-продажа драгоценных металлов и т.д.) подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 600 тыс. руб. и если она подпадает под определенные критерии. Внесенный 8 ноября законопроект предлагает исключить ряд критериев, а именно обязательному контролю перестают подлежать операции по обмену юрлицами и физлицами банкнот одного достоинства на банкноты другого, операции по анонимным счетам, переводам денежных средств, осуществляемым некредитными организациями по поручению клиента.

Для снижения регуляторной нагрузки на банки и другие финансовые организации авторы закона предлагают освободить их от обязанности представлять сведения об операциях нескольких типов НКО, дающих значительный объем нагрузки по количеству сообщений. Речь идет об органах государственной власти, госкорпорациях, госкомпаниях, а также товариществах собственников жилья, садоводческих некоммерческих объединениях граждан.

НКО, которые не попали под исключения, будут обязательно контролироваться при операциях свыше 100 тыс. руб., следует из законопроекта.

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов», — полагают авторы инициативы. Кроме того, реализация предложенных мер приведет перечень ОПОК «в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»​, следует из пояснительной записки к документу.

Все ли прорехи в борьбе с отмыванием устраняет законопроект?

Действующее антиотмывочное законодательство не охватывает все инструменты и сервисы для совершения денежных операций. В частности, область электронных денег — электронные кошельки, сервисы электронных платежей по типу «Яндекс.Деньги» и т. п. — не подпадают под закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, отмечает Тимошкин.

Кроме того, зона криптовалют и краудфандинговые платформы по-прежнему «в тени», указал он. По его словам, это несет потенциальные риски. «Но у нас, как я понимаю, объемы средств не настолько большие, и законодатель идет именно по тем зонам, которые сейчас вызывают проблемы», — говорит эксперт.